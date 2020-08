V vrtincu pesimističnih novic

Odkar je svet zajela pandemija, na družabnih omrežjih preživimo še več časa. Še preden vstanemo iz postelje, brskamo po telefonu v iskanju najaktualnejših novic, preverimo jih tudi tik pred spanjem.

Pretirano spremljanje družabnih medijev seveda ni novost, a ponavadi smo to počeli zaradi športnih rezultatov, najnovejše serije ali dnevnega aktualnega dogajanja, trenutno pa celodnevni pritok informacij iz sveta preveva precej bolj pesimističen ton, povezan s koronavirusom, protesti, z rasizmom, s političnimi pretresi in z množičnimi eksplozijami, ki med premikanjem po zaslonu zaposlujejo naše možgane. A najprej poglejmo, zakaj nas sploh vleče k spremljanju pesimističnih novic in kaj je t. i. doomscrolling.

