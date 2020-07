V samoizolaciji

Mesec dni v samoizolaciji je dokaj dolgo obdobje, ki smo ga preživeli v odkrivanju novih stvari v zavetju lastnega doma. Med domačimi štirimi stenami smo delali, se šolali, vzgajali in zabavali. Naslednje aplikacije za telefone in tablice z operacijskim sistemom iOS so nam bile pri tem v veliko pomoč.

Prvo težavo pri delu od doma je nekaterim predstavljal računalnik. Če smo bili v preteklosti zadovoljni z namiznim sistemom, nam za video komunikacijo z učitelji, s sodelavci ali prijatelji klasični računalnik naenkrat ni bil dovolj, manjkala mu je namreč kamera. V odsotnosti prenosnika ali spletne kamere smo si pomagali z aplikacijo EpocCam. Gre za brezplačen program, sestavljen iz dveh delov, enega smo namestili na telefon, drugega na računalnik z operacijskim sistemom Windows ali macOS. Nadaljnja uporaba je bila preprosta, mobilno kamero smo uporabljali enako kot spletno. Omeniti velja, da so kamero drugi programi za neposredno sporočanje, kakršen je, na primer, priljubljeni Skype, »videli« šele, ko smo z uradne spletne strani razvijalca Kinoni namestili še dodatne gonilnike.

Izmenjava dokumentov in drugih datotek je, zahvaljujoč sodobni tehnologiji, potekala tako rekoč brezhibno. Zapletlo se je zgolj pri elektronskih sporočilih, ki so imela v priponki vsebino zapakirano v arhiv tipa RAR. Če smo tovrstno pošto želeli obdelati na telefonu iPhone, smo za to potrebovali program iZip.

Kljub temu da smo bili večinoma doma, se nam je čez dan hitro nabralo neobvladljivo število opravil. Da ne bi kakega zgrešili, smo jih zaupali programu Todoist, ki z umetno pametjo lajša vnos in urejanje nalog s številnimi napravami, med katerimi ima svoje mesto tudi jabolčni telefon.

Skrb za finančno stanje ob epidemiji je podpiral program Shoeboxed. Pripomoček je uporabil v telefon iPhone vgrajeno kamero, poslikal plačane račune in shranil njihovo digitalno kopijo. Z njih je prebral tako besedilo kot zneske. Omogočal nam je tudi uvoz po elektronski pošti prejetih računov. Učinkovito naročniško mobilno storitev smo brezplačno preizkušali prvih trideset dni izolacije.

Samoizolacija je poskrbela za veliko posebnih družinskih trenutkov, ki smo jih z veseljem ovekovečili s fotoaparatom telefona iPhone. Da nam ni kaj ušlo, je skrbela aplikacija DoubleTake, ki je zajemala sliko iz dveh predhodno izbranih leč hkrati.