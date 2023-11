Uvodnik - Znate postavljati prava vprašanja?

Vprašanje iz naslova ni provokacija, je čista realnost za vsa podjetja, ki želijo implementirati orodja za poslovno analitiko in inteligenco, skratka vsa, ki želijo iz podatkov, ki jih zbirajo in hranijo, iztisniti več vrednosti. Pogosto spregledano dejstvo je namreč, da vaši podatki ne bodo spregovorili, če jim ne boste zastavili pravih vprašanj.

V današnji izjemno konkurenčni digitalni dobi sta postavljanje pravih vprašanj za analizo podatkov in kritično razmišljanje bistvenega pomena za stalno rast in razvoj poslovanja. Ni pomembno le zbrati obstoječe informacije o poslovanju, temveč morate razmisliti tudi o tem, kako podatke pripraviti, da iz njih pridobite čim bolj dragocene vpoglede. Ob neskončni poplavi podatkov, ki jih je treba presejati in urediti, da bodo primerni za analizo, to ni vedno enostavna naloga. Podjetja lahko porabijo na tisoče in celo milijone evrov za zbiranje, obdelavo in analiziranje informacij z različnimi orodji za analizo podatkov, vendar mnogim ne uspe, ko je treba te podatke dejansko uporabiti – za koristi in dobiček.

