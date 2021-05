Uvodnik - V zdravstvo pošljite … logiste!

V tokratnem Monitorju Pro obravnavamo dve področji informatike, ki na prvi pogled nimata veliko skupnega: IT v zdravstvu in IT v logistiki. Gledano z laičnimi očmi se zdi prvo tehnološko močno podhranjeno, drugo pa zadnja leta skoraj vse stavi izključno na tehnologijo. Bi torej lahko logisti pomagali zdravstvu? Vsekakor.

Pravzaprav bi bili logisti lahko zgled malodane slehernemu podjetju in organizaciji ne glede na področje njegove/njene dejavnosti. Logisti so se namreč med prvimi učinkovito prilagodili na delovanje sodobnega sveta, saj so začeli še pred virusno pandemijo, ki je njihovo digitalno preobrazbo le še pospešila.

