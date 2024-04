Uvodnik - Umetna inteligenca je balon

Vsi vemo, kaj je balon – tisto, kar na koncu vedno poči. Tudi balon umetne inteligence bo, le ni še jasno, ali se bo to poznalo tudi pri svetovnih financah ali ne.

Trenutno je balon umetne inteligence videti kot vseprisotnost kratic AI, GPT, NPU in sploh »umetne inteligence« v vseh mogočih oblikah. Ko se o resnih in tehnično zelo definiranih tematikah začnejo pogovarjati ljudje za »šankom«, je hudič vzel šalo, sem nekoč že zapisal. Le da sem takrat pisal o bitcoinu, zagotovo pa je kdo pred mano v tej smeri pisal tudi že v primeru balona pikaCOM.

Prav nobena predstavitev novega tehnološkega izdelka ne more več mimo besedne zveze AI empowered, ki se pojavlja v vsakem drugem stavku, skoraj tako kot smo nekoč poslušali o internetu stvari (in kasneje celo teles). In ravno tako, kot danes NPU (Neural Processor Unit) rastejo kot gobe po dežju, čeprav je prve v svoje telefone vgradil že Huawei leta 2017 (!), Apple pa jih ima od leta 2020.

Recimo bobu bob – smrtniki si umetno inteligenco predstavljamo kot ChatGPT. Nekaj, kar se z nami inteligentno pogovarja, nas razume, vse to celo v slovenščini. Vse ostalo, kar si proizvajalci predstavljajo pod AI empowered, so pač algoritmi, včasih resda podprti z nekaj strojnega učenja. Pri Huaweiju (še enkrat, leta 2017!) so me, denimo, prepričevali, da je umetna inteligenca to, da fotografska aplikacija razpozna, ali je na trenutnem motivu pes ali roža. Čeprav sem prepričan, da so resni fotoaparati (Canon, Nikon) to znali početi tudi že brez »umetne inteligence« in »NPU«.

In umetno inteligenco tipa ChatGPT ima danes le nekaj največjih svetovnih velikanov (OpenAI/Microsoft, Google, Meta, v veliko manjši meri še morda Adobe in Twitter/X), vsi ostali se »šlepajo« na ta voz in napihujejo balon. Vključno z Intelom in AMD, ki sta (skupaj z Microsoftom) definirala izraz AI PC, kar bi si lahko neuki uporabniki predstavljali kot osebni ChatGPT. V resnici pa so (bodo) to le osebni računalniki, ki bodo imeli vgrajeno dodatno vezje NPU. Še enkrat, kot tisto Huaweijevo iz leta 2017.

Moja skepsa ne pomeni, da je vse v zvezi z umetno inteligenco zanič in neuporabno. Pravim le, da je treba spregledati mešetarje, ki nam poskušajo prodati vse, kar leze in gre.

Kaj sploh je NPU? Čip/procesor/vezje, ki je specializiran/-o za izredno paralelizirane programske probleme, med katere sodijo tudi algoritmi s področja umetne inteligence in strojnega učenja. Čip/procesor/vezje, ki je v tem veliko šibkejši/-e od grafičnih kartic (oz. vezij), ki danes poganjajo prave ChatGPT v oblaku, vendar je tudi energijsko varčnejši/-še in s tem primeren/-no za vgradnjo v prenosne računalnike (in, hm, telefone). Predstavniki konzorcija AI PC obljubljajo, da bodo računalniki s temi vezji bolj »inteligentni« (k čemur naj bi pripomogla tudi posebna tipka za zagon Microsoft Copilota), vendar hkrati priznavajo, da bo preteklo še kar nekaj vode, ko bodo sposobni lokalno poganjati nekakšen »ChatGPT« oziroma Copilota. Intelov predstavnik je ocenil, da bi za to potrebovali čip NPU zmogljivosti vsaj 40 TOPS (Trillion Operations Per Second), najnovejši procesorji Intel in AMD (Meteor Lake and Ryzen Hawk Point) pa zmorejo okoli 20 TOPS, pri čemer je TOPS zelo popreproščen način merjenja hitrosti, kot je bil nekoč davno MIPS (Milions Instructions Per Second).

»Prava« umetna inteligenca tako še vedno ostaja v oblaku, kamor veliki igralci vlagajo stotine milijard dolarjev (OpenAI in Microsoft, ravnokar, za osamosvojitev od NVidie), lokalno pa bomo uporabljali nekakšne približke, ki nas bodo poskušali premamiti s kraticami. Samsungovi novi telefoni S24 se menda odlično prodajajo, čeprav bi težko rekel, da premorejo kaj bistveno več umetnointeligenčnega od starejših modelov. Še posebej zdaj, ko so kratico AI s programsko nadgradnjo dobili tudi lanski in predlanski modeli S23 in S22, napovedana pa je celo za še starejše modele S21. Da, tudi procesorji Snapdragon in Exynos, ki tradicionalno poganjajo Samsungove telefone, imajo že leta tudi svoj NPU. Verjetno je odveč povedati, da na telefonih Samsung AI še dolgo ne bomo poganjali lokalnega ChatGPT, saj je umetna inteligenca omejena na manipulacijo fotografij in videa ter na nerodno prevajanje telefonskih pogovorov (zadnje smo pred časom preizkusili v tudi v Monitorju).

Toda ne razumite me narobe, moja skepsa ne pomeni, da je vse v zvezi z umetno inteligenco zanič in neuporabno. Nasprotno, sem velik podpornik in uporabnik ChatGPT in še posebej Microsoftovega Copilota. Pravim le, da je treba spregledati mešetarje, ki nam pod trenutno ključno besedo (buzzwordom) poskušajo prodati vse, kar leze in gre. To nikakor ne pomeni, da bo umetna inteligenca ob razpoku, ko bodo ljudje spregledali, odmrla. Nikakor ne, navsezadnje tudi internet po pikaCOM ni odmrl in bitcoin tudi ne. Nasprotno.

***

Prebrali ste uvodnik v aktualno številko Monitorja, kjer smo preizkusili Microsoft Copilot in Google Gemini.

Berite Monitor!

- V spletu,

- z aplikacijami za iPhone in Android,

- v listalniku PDF,

- na papirju.

- Ali pa se naročite!