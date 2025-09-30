Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Fokus
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025

Uvodnik - Telefon 'AI'

Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

Umetna inteligenca (UI) na telefonih je po eni strani postala tako razširjena, da jo premore vsak telefon, tudi tisti najcenejši, po drugi strani pa nam proizvajalci nedvomno obljubljajo več, kot v resnici dobimo. Že nekaj časa se zdi, da je napis 'AI' postal obvezna nalepka na embalaži, brez katere naprava deluje zastarelo. Samsung telefone označuje kar z Galaxy AI, Google jih oglašuje z mantro, da je inteligenca v samem jedru, Apple pa je bil dolgo previden, nato pa se je tudi sam moral ukloniti trendu in je predstavil Apple Intelligence. No, ne predstavil, napovedal. Lani. Na rezultate smo čakali leto in pol, predvsem tisti, ki so lani kupili iPhone 16. Ta je bil naprodaj z napisom Hello, Apple Intelligence in kasneje Built for Apple Intelligence. V resnici tudi kupci iPhona 17 še vedno 'čakajo', saj bo tako inteligentna 'agentska' Siri, kot je bila napovedana junija 2024, menda na voljo šele v letu 2027. Morda.

Danes so v ospredju veliki ('Neapple') jezikovni modeli – ChatGPT, Googlov Gemini in Microsoftov Copilot. Samsung v celoti uporablja Googlovo tehnologijo, Apple pa OpenAI-evo kombinira z nekaj malega lastnimi rešitvami. Telefoni znajo s prstom obkrožen predmet na zaslonu takoj poiskati na spletu, omogočajo prevajanje v realnem času, čeprav ne v slovenščino, in zmorejo na fotografijah odstraniti moteče elemente ali jih obarvati. Videoposnetke očistijo šumov, pri pisanju besedil predlagajo popravke in včasih ustvarijo kratke odstavke. A če smo iskreni, večino tega dobimo tudi z naknadno nameščenimi aplikacijami ChatGPT, Gemini ali Copilot ne glede na to, kateri telefon uporabljamo.

Prevajanje pogovorov (brez slovenščine), analiza vsebine na fotografijah in pomoč pri pisanju so dobrodošli dodatki (zdaj tudi na iphonih), a od obljubljenega osebnega agenta, ki bi za nas rezerviral restavracijo, kupil letalsko vozovnico ali uredil spletni nakup, smo še vedno precej daleč. Pričakovanja uporabnikov so danes pogosto precej večja od tega, kar je res mogoče. Radi bi, da bi telefoni delali namesto nas, opravili rutinske naloge, prevzeli breme odločanja in urejanje podrobnosti. A v praksi telefoni še vedno čakajo na naš dotik in brez naše potrditve ne naredijo ničesar. Bo kdaj, ko bo tehnologija to omogočala, tudi drugače? Bomo res kdaj pripravljeni prepustiti telefonu, da bo sam odločal o naših nakupih in sprejemal finančne odločitve? Izkušnje z drugimi področji kažejo, da morda. Navsezadnje ljudje zaupajo tudi avtomobilom, da vozijo sami, čeprav se to včasih konča s smrtnim izidom.

Jabolčniki so na svojo napovedano Apple Intelligence čakali leto in pol. Siri, kot je bila napovedana junija 2024, bo menda na voljo šele v letu 2027. Morda.

V vsakdanji rabi umetna inteligenca na telefonih ni čudežna, je pa uporabna. Največkrat jo srečujemo pri fotografijah, ko lahko izbrišemo nezaželene ljudi iz ozadja ali popravimo posnetke, ki bi jih sicer že zdavnaj zavrgli. Ali ko se naknadno dodamo na fotografijo, ki smo jo pravkar naredili. Prav tako nam pomaga pri pisanju, prevajanju in iskanju informacij. A čeprav je ta pomoč koristna, nas tehnologija še vedno ne osvobodi opravkov, ki zahtevajo razmislek in odločitev. Naprava je postala nekoliko bolj priročna, ne pa tudi bistveno pametnejša. Telefoni so še vedno orodja, ki nam pomagajo, a ne odločajo namesto nas. In seveda, slogani so večji od realnosti – proizvajalci obljubljajo osebne agente, mi pa dobimo fotografske trike in pomoč pri pisanju sporočil.

Čeprav umetna inteligenca na telefonih še ni povsem takšna, kot so jo napovedovali vizionarji, je vseeno postala pomemben del našega vsakdana. Z njo pridobimo nekaj minut časa, izboljšamo fotografije in si olajšamo iskanje informacij. Ni več vprašanje, ali jo uporabljamo, temveč, kako jo uporabljamo in koliko smo pripravljeni zaupati napravi, ki jo nosimo v žepu. Dokler jo dojemamo kot pomočnika in ne kot gospodarja, je to morda celo najboljša definicija umetne inteligence na telefonih danes.

In na kaj je treba v tej smeri paziti pri nakupu? Za zdaj, dokler je vse to še vedno bolj ali manj brezplačno, prav nič. Skoraj vse lahko namreč pridobimo tudi z naknadno namestitvijo ustreznih aplikacij – ChatGPT, Gemini, Copilot in Google Photos. Z namestitvijo na katerikoli pametni telefon.

