Uvodnik: Tehnološki velikani niso več v nemilosti

Še na naslovnici januarskega Monitorja smo napovedali članek iz tujega tiska »Ali bo Trump razbil Google?«. Le mesec dni kasneje, natančneje točno 20. januarja, je že vse drugače.

Ta dan je namreč svoj mandat nastopil ameriški predsednik Donald Trump in kar naenkrat je v tehnološkem svetu vse drugače. Če smo do 20. januarja še pisali o tem, da so ZDA sicer res malce bolj popustljive do (ameriških) tehnoloških velikanov in da le počasi capljajo za regulacijskimi zahtevami Evrope, se zdi, da regulacije v ZDA po novem sploh ne bo več. Še več, zdi se, da bo novem veljalo samo še to, kar bo na trenutno aktualni tiskovni konferenci povedal novi predsednik, saj so vse druge institucije ZDA tam le zato, da mu nagajajo in ga ovirajo. ZDA jih bodo zato najprej ignorirale, nato pa morda kar ukinile. Trenutno je »Big tech« veliki Trumpov ljubljenček, nedvomno zaradi prijateljstva z Elonom Muskom, ki je zraslo na okoli 300 milijonih dolarjev, ki jih je ta prispeval za predsedniško kampanjo.

Zdi se, da je bila Muskova osnovna ideja podpore novemu predsedniku čim manj regulacije, kakršnekoli, tako kot si je pot začrtal že sam, ob prevzemu Twitterja, ko je tam ukinili oddelek za preverjanje dejstev. In zdi se, da je idejo prevzel tudi Trump, v trenutku pa so se okoli njega zgrnili tudi drugi voditelji velikih tehnoloških družb. Na inavguraciji so se ob njem in Musku zvrstili Zuckerberg iz Facebooka (ki je ravnokar sledil Muskovemu zgledu in ukinil preverjanje dejstev), Bezos iz Amazona, Cook iz Appla in – Sundar Pichai iz Googla. Tistega Googla, ki mu je še mesec prej grozilo razbitje.

Delnica podjetja ARM Holdings je poskočila za 15 odstotkov! Kaj se dogaja? Nič posebnega, le lastnik podjetja je imel televizijsko avdienco pri predsedniku Trumpu, ki je najavil projekt Stargate (!?).

Dan kasneje – delnica podjetja ARM Holdings, ki že dalj časa ni bila deležna pretiranih cenovnih skokov, v trenutku poskoči za 15 odstotkov! Kaj se dogaja? Nič posebnega, odvije se le nova Trumpova tiskovna konferenca, na kateri je zbral direktorje podjetij Softbank, Oracle in OpenAI in najavil projekt Stargate (!?). Pred kamerami in Trumpom so obljubili, da bodo v razvoj ameriške infrastrukture za umetno inteligenco vložili 500 milijard dolarjev. Pustimo zdaj dejstvo, da OpenAI tega denarja nima, in pomislimo, kaj je Softbank … Seveda, 88-odstotni lastnik podjetja ARM! Hopla, kaj pa Oracle? Da, tudi prisotnost Larryja Ellisona, direktorja in soustanovitelja Oracla, se je finančno izplačala, delnica je poskočila! Larry (sicer tretji najbogatejši Zemljan) je od razburjenja na tiskovki kar malce pojecljal, šef Softbanka, japonski milijarder Masayoshi Son, pa večino svojega govora namenil osebnemu zahvaljevanju predsedniku Trumpu.

Skočimo še nekaj dni nazaj – le dan pred Trumpovo inavguracijo se je video omrežje Tiktok samougasnilo, le zato, da se je lahko ob ponovnem vklopu na zaslonih milijonov uporabnikov osebno zahvalilo dobrotniku, ki bo menda poskrbel za dobrobit podjetja. In res, Trump je lastnikom Tiktoka v ZDA dal še 75 dni življenja, četudi je vrhovno sodišče ZDA odločilo, da bi se moralo v ZDA ugasniti (pustimo zdaj razloge, ker … eh). Vendar … Trumpovo dobrotništvo do Tiktoka ni tako vseobsegajoče kot do ameriških podjetij, navsezadnje je v lasti kitajskega podjetja (čeprav s sedežem v Singapurju) – predsednik še vedno zahteva, da Bytedance storitev Tiktok v 50-odstotnem deležu proda ameriškemu podjetju. Še leta 2020 je bilo dovolj, da ameriški Tiktok teče v oblaku ameriškega podjetja Oracle (Larry Ellison je bil gotovo vesel, že takrat). Zdaj je menda nujna še vsaj polovična menjava lastništva. Bo kupec spet kateri izmed ameriških oligarhov (vem, grda beseda, rezervirana za neameriške bogatune, ampak recimo bobu bob)?

Ne razumite me napak, jasno mi je, da je ameriška politika do tehnologije že od nekdaj malce shizofrena. Od tega, da so nekoč omejevali izvoz matematičnih koprocesorjev za osebne računalnike PC, do tega, da svet v 90. letih prejšnjega stoletja ni smel biti deležen šifrirnih ključev daljših od 40 bitov. In seveda do tega, da tudi danes omejujejo razvoj vsega, kar bi lahko ogrozilo ameriško tehnološko prevlado. Denimo Huaweijev razvoj 5G ali prodajo Nvidijinih čipov za umetno inteligenco, ki se smejo le omejeno prodajati celo v tehnološko tako majhnih in nepomembnih državah, kot je Slovenija. Toda očitno je, da se shizofrenost z vsakim dnevom Trumpovega predsedniškega mandata še povečuje. Še bitcoin, ki je bil po Trumpovo nekoč menda »scam«, je zdaj nekaj najboljšega po toplih žemljicah. Da o »meme« kovancih, ki po novem slišijo tudi na imeni $Trump in $Melania niti ne govorim.

No, do naslednje tiskovne konference, ko bo morda pač spet vse drugače.

