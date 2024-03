Uvodnik: Pridružite se najlažji čistilni akciji na svetu *

Le kako mi je nekaj tako neumnega in hkrati zabavnega spolzelo med prsti!? Ne vem, toda bolje pozno kot nikoli – čas je za razpravo o čiščenju digitalnih smeti, kot so si jo zamislili nekakšni »ekologi«. In to že leta 2022!

Morda je bila to posledica vzhičenega prebujenja iz kovidne more, morda posledica projekta, pri katerem so Ekologi brez meja uspešno kandidirali, toda na spletni strani ebm.si lahko preberemo vsakoletni poziv »PRIDRUŽITE SE NAJLAŽJI ČISTILNI AKCIJI NA SVETU« in »Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov«. Pomlad namreč »ni čas samo za tradicionalne čistilne akcije v naravi, temveč tudi čiščenje naših digitalnih smeti – to akcijo lahko opravimo kar v udobju domačega naslanjača, zato je za mnoge to najlažja čistilna akcija na svetu«. Očistimo torej digitalne odpadke! »Nepotrebna e-pošta, datoteke, aplikacije, dvojniki fotografij in videoposnetkov. Četudi smo na te stare digitalne odpadke že zdavnaj pozabili, njihove varnostne kopije na strežnikih še vedno porabljajo energijo.« »Z izbrisom nepotrebnih datotek in podatkov iz naših elektronskih naprav vplivamo na znižanje našega ogljičnega odtisa, hkrati pa podaljšujemo življenjsko dobo svojih pripomočkov.«

Mislim … resno?!

Akcija, kot je zastavljena, z natančnimi nasveti, po korakih, je slaba, neučinkovita in potencialno celo škodljiva. Da pa se jo rešiti in zastaviti drugače, o čemer nekoliko kasneje.

Če bi digitalne podatke »čistili« tako, da bi jih manj prenašali, da bi jih bilo »v oblaku« manj, potem še nekako razumem, da s tem pozitivno vplivamo na ogljični odtis. Če imamo shranjenih manj datotek v oblaku, potem nekomu ne bo treba kupiti novih diskov/strežnikov, poraba energije v podatkovnemu centru bo manjša. Morda. Če bi se nas tega lotilo RES ZELO VELIKO, potem bi s tem naredili drobno razliko, pa še ta bi sodila v velikostni razred napake v zaokroževanju. Tudi »ogljični odtis« spletne strani se da načelno res izmeriti – manjša kot je, več energije porabimo za njen prenos. Razlika je verjetno spet nekje na decimalki, pa verjetno ne prvi, tudi ne drugi ali tretji. Komunikacijske naprave namreč delujejo ves čas, antene, usmerjevalniki in strežniki porabljajo energijo. Če delajo več ali manj, poraba energije se komajda razlikuje.

Če bi se nas tega lotilo RES ZELO VELIKO, potem bi s tem naredili drobno razliko, pa še ta bi sodila v velikostni razred napake v zaokroževanju.

Če pa podatke shranjujemo v osebnem računalniku, telefonu ali na zunanjem disku, potem z brisanjem, ki ga svetujejo Ekologi, ne naredimo popolnoma nič. Telefon zaradi brisanja ne bo delal z »manj pare«, porabil ne bo čisto nič manj energije. Enako velja za računalnik ali zunanji disk. Če ljudi spodbujamo, da to počnejo na službenih računalnikih, pa izzivamo celo nesrečo. Namesto da bi delali varnostne kopije podatkov, ljudem svetujemo, naj podatke brišejo. Kar je na vsak način nevarno in, kot rečeno, prav nič varčno in ekološko.

Predlagani koraki Ekologov so v večini nesmiselni:

• Brisanje začasnih datotek: Začasne datoteke ZMANJŠUJEJO ogljični odtis, saj bo njihovo brisanje povzročilo, da se bodo prenašale še enkrat!

• Mimogrede, začasnih datotek na službenem računalniku največkrat sploh ne moremo izbrisati.

• Prenašanje datotek na zunanji disk V NIČEMER ne zmanjšuje ogljičnega odtisa. Poleg tega je nasvet v nasprotju z vsemi nasveti za varovanje podatkov, izdelavo varnostnih kopij ipd.

• Brisanje slik s telefonov, pri čemer te ostanejo v oblaku, popolnoma NIČ NE VPLIVA na ogljični odtis. Nasprotno, poveča ga, ker namesto da bi pregledovali slike na telefonu, jih prenašamo iz oblaka.

Dajmo raje razmisliti in se aktivistične ekologije lotiti malce bolj resno:

• Spodbujajmo ljudi, naj manj gledajo/-mo v telefon.

• Ne kupujmo vsako leto ali dve novega, ampak raje investirajmo v telefon, ki bo zdržal dlje.

• Stari telefon podarimo naprej. Enako računalnik.

• Ne objavljajmo na družbenih omrežjih, zaprimo svoj račun Facebook/Instagram/Twitter.

• Blokirajmo oglase in sledilnike ter s tem zmanjšajmo prenos podatkov in tako ogljični odtis.

• Ne glejmo Netflixa in raje pojdimo na sprehod!

• Ne igrajmo iger, pri katerih sopihajo še najhujše kilovatne NVidie!

• In nenazadnje, tiskajmo kar se le da malo, naročimo se na račune PDF!

Da, to je pravo čiščenje digitalnega smetja! Kar težko, mar ne?

Ekologi brez meja - več sreče prihodnjič!

* Ne, res ne! To je le naslov »akcije«, kot so si jo zamislili Ekologi brez meja.

***

Prebrali ste uvodnik v novo številko Monitorja.

