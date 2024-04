Uvodnik - Kje pa vas digitalno žuli?

Tehnologija danes poganja skoraj vse vidike sodobnega poslovanja, vendar se s hitrim uvajanjem novih tehnologij pojavljajo številni različni izzivi na področju digitalne infrastrukture.

Staro še hitreje zastareva, novo morebiti ne deluje po pričakovanjih. Oboje skupaj mogoče sploh ne deluje. V časih, ko podjetja s pridom izkoriščajo priložnosti, ki jih ponujajo računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in/ali internet stvari, se mora ustrezno razvijati tudi njihova digitalna infrastruktura IT. Ta mora postati prilagodljiva, zanesljiva in varna. To je lažje napisati kot pa uresničiti. IT-okolja postajajo vse bolj kompleksna in se soočajo z velikimi pritiski pri obvladovanju eksplozivnih količin podatkov, s tem pa tudi z zahtevami po varni povezljivosti, obdelovanju in celo na videz tako preprosti nalogi, kot je shranjevanje podatkov. Samo pomislite na vsa podjetja, ki temeljev svojega IT-okolja niso nadgradila že celo desetletje. Saj praktično ne morejo poslovati! Pa se dejanskih izzivov digitalne infrastrukture sploh še niso lotila.

