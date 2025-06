Oglasno sporočilo

Uvodnik: 14. oktober

Bliža se 14. oktober, datum, ki ga je Microsoft določil kot konec podpore za Windows 10. Če bomo hoteli varno živeti še naprej, bo treba namestiti Windows 11, kar bo za sabo najverjetneje potegnilo nakup novega računalnika.

Tri leta bo že tega, kar je Microsoft takratno različico Windows preimenoval v 11, in že takrat napovedal, da zanjo ne bo zadostovala običajna strojna oprema. Na spisku prepovedanih strojnih delov se je znašla množica starejših procesorjev, na seznamu zahtevanih pa modul TPM 2.0, čip, ki je na modernih pecejih zadolžen za varno hrambo. Šifriranje, če poenostavimo. Obrazložitev se sliši logična – Windows 11 je moderen operacijski sistem, ki ne sme dopustiti, da že zgolj fizični dostop do računalnika v popolnosti sesuje varnost podatkov na njem. Nekoč smo iz računalnika vzeli disk, ga namestili v drugega in iz njega prepisali vse podatke. Danes, z varnim zagonom (Secure Boot) in s šifriranjem vsebine (Bitlocker), to ne gre in ne sme več iti. Peceje, ki tega ne zmorejo, Microsoft de facto prepoveduje.

Ali pa je vse skupaj le zarota, skovana s proizvajalci računalnikov, ki si jeseni obetajo občuten porast prihodkov?

Mislim, zakaj sploh nadgradnje, česarkoli? Kot gre znani rek, if it ain't broke, don't fix it, mar ne? V svetu je kar nekaj primerov, ko to stoodstotno drži in kjer so še vedno v uporabi sistemi, ki smo jih že davno pokopali.

Windows XP (star 24 let!) še vedno poganjajo večja potniška dvigala ali celo bankomate, kar kdo na spletu občasno ovekoveči s fotografijo zloglasnega modrega zaslona, ki se smeji z zaslona v dvigalu. To seveda deluje le zato, ker so to sistemi, ki niso povezani s spletom. Ravno tako namreč na spletu hitro najdemo tudi firbce, ki računalnike z Windows XP prepustijo internetni divjini in štejejo koliko virusov, črvov in izsiljevalske kode jih bo uspešno preluknjalo.

Lani smo, denimo, brali oglas nemških železnic, kjer so iskali računalničarja z izkušnjami v MS-DOS in Windows 3.11. Da, nekateri njihovi vlaki imajo (samo za upravljanje nekaterih zaslonov, so pojasnili) še vedno Windows 3.11 (33 let!!).

Ali pa metro v San Franciscu, ki ga še vedno vsako jutro zaženejo z disketo, ki jo prebere – MS-DOS. Njihov Automatic Train Control System (ATCS) se pač ne more zagnati z diska, ker ga računalnik sploh nima. Da bi tekel 24 ur na dan, pa ni priporočljivo; saj veste, računalnike je treba vsake toliko ponovno zagnati.

Ameriška vojska je še pred petimi leti za upravljanje svojih balističnih nuklearnih raket uporabljala – 8-palčne diskete! »It just works!«

Ali pa … ameriška vojska, ki je še pred petimi leti za upravljanje svojih balističnih nuklearnih raket uporabljala – 8-palčne diskete! In letalo Boeing 747-400, ki mu navigacijske podatke še vedno servirajo s 3,5-palčno disketo.

Berem celo, da imajo v ZDA za servisiranje zdravstvenega sistema za vojaške veterane še vedno besedilni programski paket, kjer je treba za priklic posameznega dokumenta še vedno ročno tipkati c:\ in točno ime datoteke.

»It just works!«

In vendar, kot rečeno, povprečen uporabnik ni tako zelo zaščiten kot dvigalo, vlak, metro ali nuklearna balistična raketa. Nasprotno, povezan s spletom je vsak dan na udaru hekerjev in njihovih programskih iskalcev varnostnih lukenj. Operacijske sisteme in programe, ki tečejo na njih, je zato treba redno posodabljati in nadgrajevati, to je dejstvo. Kar za seboj nedvoumno prinese tudi negodovanja, ko podjetje spotoma 'popravi' elemente uporabniškega vmesnika, ki niso potrebovali popravka (Samsung, tebe gledam!), toda tako pač je.

Res je, tudi ob upokojitvi Windows 7 smo nekateri kar dolgo vztrajali brez Microsoftove podpore, »saj nas varuje protivirusnik«, toda to so bile v resnici le pobožne želje in sreča. Ko nekdo odkrije dovolj globoko varnostno luknjo v operacijskem sistemu, lahko to odpravi le njegov avtor, protivirusnik nima pri tem nič.

Tako da – da, nadgradnja na Windows 11 bo potrebna, in, da, če se ne bomo šli raznih trikov, bo zaradi tega treba kupiti tudi nov računalnik. Moje osebno mnenje? Windows je postal svetovna infrastruktura, ker uspešno podpira neskončno množico strojne opreme množice proizvajalcev, za desetletja nazaj. De facto ukinitev podpore za velik del starejših računalnikov pomeni za Microsoft ogromno olajšanje, tudi finančno, hkrati pa so nas prepričali, da je to v naše dobro.

»Zato je Bill Gates tako bogat,« kot pravijo.

In njegov naslednik Steve Ballmer še bolj.

