Uporabljam, všeč mi je!

Ponedeljek zjutraj, po tednu dopusta. Kava, pot v službo, priklopim računalnik, kava. S težkim srcem odprem Outlook. In si oddahnem – pogovorov, v katerih si je deset ljudi zadnji teden podajalo štafeto, ni več.

No, so, a mi jih kopilot, pardon, Copilot, v nekaj sekundah zmelje in postreže s kratkim in z jedrnatim povzetkom. Enaka zgodba je s klepeti iz različnih kanalov Teams: »Copilot, povej, kaj se je pomembnega zgodilo v zadnjem tednu.« Narejeno.

