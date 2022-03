Unicode - En standard za en svet

Dandanes je samoumevno, da lahko z računalniki brez težav zapisujemo besedila v vseh jezikih in pisavah, najsi gre za slovenske šumnike ali kitajske pismenke. Sistem, ki danes kodira več kot sto tisoč različnih simbolov, je zanimiva kombinacija domiselnosti s preudarnim načrtovanjem na eni strani in zgodovinske navlake na drugi. To so tudi razlogi, da med znaki najdemo kakec, lebdečega moža in nerazvozlano pisavo Minojcev.

Zgodovinsko naključje je hotelo, da se je razvoj modernih računalnikov najhitreje odvijal v angleško govorečih državah. Tam brez težav shajajo s 26 črkami latinice, ne da bi potrebovali naglasna znamenja ali specialne črke. In tako so prvi računalniki podpirali teh 26 črk in še nekaj posebnih znakov. A zamisel je v resnici precej starejša.

