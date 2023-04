Umetnost umetne inteligence

Medtem ko so novinarji, pravniki in drugi podobni poklici v nevarnosti, je umetna inteligenca ustvarila novo delovno mesto, ki se mu obeta najsvetlejša prihodnost. Z naslednjimi nasveti se prijavimo za službo pisca učinkovitih pozivov.

ChatGPT je orodje za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na tehnologiji umetne inteligence. Omogoča človeku podobne pogovore in še mnogo več z uporabo pogovornega robota. Jezikovni model lahko odgovarja na vprašanja in nam pomaga pri številnih opravilih, kot so pisanje elektronske pošte, člankov in programske kode. Preden se lotimo izkoriščanja njegovih prednosti, moramo spoznati slabosti.

Zakup člankov