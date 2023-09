Umetnointeligenčne razširitve

Programska orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, s pravilno uporabo močno zvečajo učinkovitost. Ne glede na področje, najsibo v šoli, pri delu ali zabavi, z naslednjimi razširitvami postane še močnejša. Le kdo si ne bi želel osebnega pomočnika, ki ustreže sleherni želji?

Umetna inteligenca (AI) je vroča tema v tehnološki industriji in ne mine dan, da ne bi izvedeli za nov način, kako jo uporabiti pri svojem delu. Največ navdušencev nad AI si pri delovnem vsakdanu pomaga s storitvijo ChatGPT, ki je dostopna prek uradne spletne strani ali aplikacije. Zanjo in druge storitve AI obstajajo številne razširitve spletnih brskalnikov, s katerimi umetni um lažje vpnemo v svoj delovni proces. Ker večina večjih spletnih brskalnikov, razen Firefoxa, deluje na osnovi Chromiuma, si oglejmo razširitve za Googlov brskalnik Chrome, ki večinoma rade sodelujejo tudi s spletnimi pohajkovalci Microsofta, Opere in z drugimi.

