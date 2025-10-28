Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Umetna inteligenca je popolno orodje za vse, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, bodisi za šolo, službo ali osebne projekte. NotebookLM poganja Google in deluje kot pametni digitalni pomočnik, ki nam ob pomoči umetne pameti pomaga hitro in učinkovito obvladati ogromne količine informacij. Gre za delovno okolje, ki omogoča nalaganje lastnih in spletnih virov, na podlagi katerih umetna inteligenca naredi povzetek, odgovarja na vprašanja in izdela različne ciljne stvaritve. Zmožnosti orodja segajo od analize dokumentov, generiranja idej in pojasnil pa vse do oblikovanja vsebin za podkaste ali predstavitve. Najbolj ga bodo veseli posamezniki, ki se utapljajo v podatkih ali so pod pritiskom roka.

Umetna inteligenca je danes z nami vsepovsod. Z njo ustvarjamo prozo, glasbo, slike, videoposnetke in še marsikaj. Je naš osebni zdravnik, leksikon in zvesti spremljevalec, poln informacij in vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Čeprav so veliki igralci, kot so ChatGPT, Claude in Gemini, impresivni, obstaja cela vrsta manj znanih, a enako zmogljivih umetnointeligenčnih orodij, ki jih pogosto neupravičeno spregledamo. Skriti dragulji so ustvarjeni z mislijo na konkretne izzive vsakdanjega življenja.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Umetna inteligenca je danes z nami vsepovsod. Z njo ustvarjamo prozo, glasbo, slike, videoposnetke in še marsikaj. Je naš osebni zdravnik, leksikon in zvesti spremljevalec, poln informacij in vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Čeprav so veliki igralci, kot so ChatGPT, Claude in Gemini, impresivni, obstaja cela vrsta manj znanih, a enako zmogljivih umetnointeligenčnih orodij, ki jih pogosto neupravičeno spregledamo. Skriti dragulji so ustvarjeni z mislijo na konkretne izzive vsakdanjega življenja.

NotebookLM je odlično raziskovalno orodje, ki nam ob pomoči umetne inteligence prihrani veliko časa.

Umetna inteligenca je popolno orodje za vse, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, bodisi za šolo, službo ali osebne projekte. NotebookLM poganja Google in deluje kot pametni digitalni pomočnik, ki nam ob pomoči umetne pameti pomaga hitro in učinkovito obvladati ogromne količine informacij. Gre za delovno okolje, ki omogoča nalaganje lastnih in spletnih virov, na podlagi katerih umetna inteligenca naredi povzetek, odgovarja na vprašanja in izdela različne ciljne stvaritve. Zmožnosti orodja segajo od analize dokumentov, generiranja idej in pojasnil pa vse do oblikovanja vsebin za podkaste ali predstavitve. Najbolj ga bodo veseli posamezniki, ki se utapljajo v podatkih ali so pod pritiskom roka.

Načrtovalec z umetno pametjo xTiles omogoča sodelovanje v realnem času.

Poleg raziskovanja umetna inteligenca omogoča načrtovanje skorajda vsega, od porok do urejanja vsebin za družbena omrežja ali preprostega organiziranja vsakdanjih nalog. Umetnointeligenčni pripomoček xTiles omogoča, da na spletni delovni površini urejamo zapiske, opombe, sezname, datoteke in slike, pri čemer ves čas vidimo tako podrobnosti kot celotno sliko. Namenjen je predvsem vizualnemu tipu uporabnikov in ponuja različne predloge, med katerimi ne manjkajo koledarji, različne table in pisane preglednice, obenem pa omogoča sodelovanje v realnem času, kar pride prav tako pri ekipnem delu kot prijateljskem načrtovanju potovanj, ki končno ne ostanejo le pri zamisli v skupinskem klepetu.

SaneBox poskrbi za red v poljubnem nabiralniku elektronske pošte.

SaneBox je rešitev za vse, ki se utapljamo v poplavi e-poštnih sporočil in iščemo učinkovit način, kako znova vzpostaviti red v svojem nabiralniku. SaneBox je umetnointeligenčno orodje za upravljanje elektronske pošte, ki ob pomoči pametnih algoritmov samodejno razvršča sporočila po pomembnosti v pregledne mape. Namesto da bi ure in ure prebirali nepomembno pošto, se lahko posvetimo tistemu, kar res šteje. Uporaba je preprosta in zahteva zgolj pet minut spletnega nastavljanja, da aktiviramo filtriranje sporočil glede na pomembnost, časovno nujnost, po pričakovanju povratne informacije in več. SaneBox zna samodejno odjavljati z množičnih seznamov z neželeno pošto, opozarjati na pozabljena sporočila in deluje kot osebni pomočnik, ki nikoli ne zamuja v službo in vedno pazi, da nič ne uide naši pozornosti. Deluje z vsemi priljubljenimi odjemalci elektronske pošte in ima brezplačni preizkus, ki ne zahteva vnosa kreditne kartice.

Jamie je program za zapisovanje sestankov, ki deluje brez nadležnih botov ali prekinitev, zato je idealen za vodje, prodajne ekipe, kadrovike in podjetnike, ki si želijo hitrih in strukturiranih povzetkov. Namesto da bi se ukvarjali z zapisovanjem, se lahko popolnoma posvetimo pogovoru. Jamie v ozadju tiho snema srečanje (virtualno ali v živo) in že v 10 minutah po koncu pripravi natančen prepis, povzetke ključnih točk ter izpostavljene naloge in dogovore, označene po govorniku. Jaime skrbi za zasebnost, je skladen z GDPR ter zna slovensko.

Za izdelavo predstavitev poskrbi umetna pamet spletišča Gamma. Spletna aplikacija je popolna rešitev v primeru, ko moramo hitro in brez stresa pripraviti vizualno privlačno predstavitev, idejo za delo, šolski projekt ali celo kviz za večer s prijatelji. Z le nekaj osnovnimi navodili ali osnutki bo umetnointeligenčna platforma samodejno ustvarila profesionalno oblikovane diapozitive z ustreznimi postavitvami in slikami. Poleg tega ponuja tudi obsežno zbirko prilagodljivih predlog, ki jih lahko uporabimo za različne panoge ali priložnosti. Gamma je kot hitrejši, pametnejši in precej bolj eleganten Powerpoint.

Za izdelavo spletnih strani se obrnemo na Wix.

Wix je izjemno priljubljen spletni urejevalnik, ki z močjo umetne inteligence omogoča hitro in enostavno izdelavo profesionalne spletne strani, brez potrebe po programiranju ali najemanju razvijalca. Z njim v nekaj minutah izdelamo osnutek spletne strani. Dovolj je, da vpišemo, kaj potrebujemo (na primer poslovna stran, spletna trgovina ali portfelj), in platforma nam pripravi predlog postavitve z besedilom, s slikami in celo z osnovnim logotipom. Bolj kot smo natančni pri opisu, boljši bo spletni rezultat. Wix krasi preprost, a intuitiven uporabniški vmesnik, med zmožnostmi pa velja izpostaviti orodja za spletna plačila in optimizacijo SEO.

Picsart je celovita rešitev za oblikovanje.

Picsart je spletna platforma za ustvarjanje, urejanje in deljenje vizualnih vsebin, ki združuje orodja za urejanje fotografij, oblikovanje grafike in ustvarjanje videoposnetkov. Omogoča nam, da z enostavnim vmesnikom in s širokim naborom funkcij sprostimo svojo ustvarjalnost in se lotimo raznovrstnih stvari – od osnovnega obrezovanja in popravkov barv do kompleksnih fotomontaž, dodajanja učinkov, filtrov in besedila. Picsart je pravo digitalno igrišče za umetnike, vplivneže, fotografe in vse, ki želijo svoje ideje preoblikovati v vizualno zgodbo. Poleg urejanja slik ponuja tudi močno skupnost, kjer lahko delimo svoje stvaritve z drugimi, iščemo navdih in sodelujemo v ustvarjalnih izzivih. Platforma spodbuja izražanje, eksperimentiranje in učenje skozi prakso, zato ni presenetljivo, da jo mnogi vidijo kot zmes družabnega omrežja z orodjem za oblikovanje. S svojo dostopnostjo in intuitivnostjo Picsart dokazuje, da za ustvarjanje izjemne vizualne umetnosti ni treba biti profesionalec, dovolj je želja po raziskovanju in nekaj domišljije. Ter seveda umetna pamet.

Bolj osredotočena je umetnointeligenčna rešitev za obdelavo slik, ki je prijazna do začetnikov, a dovolj zmogljiva tudi za bolj izkušene uporabnike. Govorimo o spletni aplikaciji CutoutPro, ki zna med drugim samodejno zmanjšati šum v slabših svetlobnih pogojih ali pri visoki stopnji občutljivosti ISO, izboljšati ostrino, da poudari detajle in naredi fotografijo bolj čisto in izrazito, izpostaviti barve, s katerimi slike postanejo bolj žive, kontrastne in vizualno privlačne, ter zvišati ločljivost (upscaling), kar ob pomoči umetne inteligence izboljša kakovost manjših slik brez večjih popačenj. Umetna inteligenca, ki stoji za Cutout.pro, zna zelo dobro prepoznati vsebino slike in poskrbeti za naravne, estetske popravke. Seveda pa končni rezultat nekoliko variira glede na kompleksnost slike in izbrane možnosti. Ena izmed redkih slabosti je odstranjevanje ozadja, ki pri enostavnih motivih deluje odlično, medtem ko utegne imeti pri zapletenejših prizorih z drobnimi podrobnostmi težave. Dodajanje več ročnih nastavitev bi omogočilo več nadzora nad rezultatom in še večjo uporabnost orodja. Vseeno gre za presenetljivo zmogljivo orodje, ki omogoča hitro in učinkovito izboljšavo slik, brez potrebe po naprednem znanju oblikovanja ali fotografije.

Zmožnost Generative Fill je bila v Photoshopu prvenstveno namenjena dodajanju stvari na sliko.

Odstranjevanje neželenih elementov s slik najbolje obvlada umetnointeligenčni Photoshop, ki ima funkcijo Generative Fill, ki so jo pri podjetju Adobe predstavili leta 2023 in je bila sprva mišljena kot orodje za hitro ustvarjanje umetnin z dodajanjem ali odstranjevanjem elementov na podlagi besedilnih ukazov. Danes jo mnogi najraje uporabljamo kot izjemno učinkovito orodje za čiščenje slik. Namesto da bi ure in ure ročno izrezovali elemente, klonirali ozadja, popravljali napake s čopičem za zdravljenje ali prilagajali slike specifičnim dimenzijam, zdaj enostavno opišemo, kaj potrebujem, in Generative Fill poskrbi za vse. Čeprav funkcija še ni popolna, kar omogoča, da ostanejo klasične Photoshop spretnosti še vedno relevantne, je ena izmed najmočnejših in najbolj uporabnih orodij umetne inteligence zadnjih let, predvsem zato, ker prihrani ogromno časa in izboljša učinkovitost pri delu s slikami.

Najboljša stvar brezplačnega, a odličnega urejevalnika PDF-dokumentov, je umetnointeligenčni pogovor o njihovi vsebini.

Dokumenti so stalnica v slehernem delovnem okolju in največ jih je zapisanih v obliki PDF. PDFgear je brezplačni urejevalnik datotek PDF, ki po funkcionalnosti tekmuje z velikimi imeni na trgu. Poleg običajnih možnosti, kot so dodajanje podpisov, opomb in urejanje besedila, izstopa še po eni funkciji – vgrajenega ima umetnointeligenčnega pomočnika, ki zna vse našteto in še več narediti hitreje ter natančneje. Umetna inteligenca v programu omogoča, da se izognemo težavam z oblikovanjem, kar je pogosto težava pri kompleksnih dokumentih PDF. Poleg tega zna izluščiti slike ali podatke iz dokumenta ter odgovarjati na vprašanja o njegovi vsebini in nam s tem prihraniti ogromno časa.