Umetna inteligenca: v središču naj bo človek

Pandemija je nedvomno pospešila razvoj in uporabo umetne inteligence ter spremenila tudi naš odnos do te tehnologije. Pred leti bi marsikje z zadržanostjo sprejeli robote na javnih prostorih, a danes jih najdemo celo v vrtcu v Španiji, kjer otrokom merijo temperaturo, v restavraciji v Južni Koreji, kjer strežejo hrano in pijačo, po indijskih bolnišnicah, kjer se sprehajajo z zaslonom v trebuhu, da omogočijo bolnikom komunikacijo s svojci, v Frankfurtu pa v nakupovalnem središču razlagajo preventivne ukrepe v boju s covidom 19.

A prisotnost umetne inteligence ni vedno tako zaznavna, otipljiva in vidna, kot so ti roboti. V naša življenja posega globoko in neopazno, saj je z nami vsak dan, pa če se tega zavedamo ali ne; na primer s priporočili pri spletnem nakupovanju in oglasih, ki nam jih strani servirajo, s podajanjem relevantnih rezultatov v iskalnikih, pri ugašanju luči v pametnem domu pa tudi v zdravstvu, prometu, proizvodnji, kmetijstvu, javni upravi in seveda v vojski. A v letu 2020 je njena uporaba izzvala tudi upor proti algoritmu, ki je zaznamoval celotno generacijo.

