Umetna inteligenca v poslovnem svetu

Poslovneži in strokovnjaki menijo, da bo umetna inteligenca v zelo bližnji prihodnosti močno vplivala na delovanje ali celo korenito spremenila skoraj vsako branžo v poslovnem svetu. Na prihod tehnologije umetne inteligence v številnih podjetjih gledajo z navdušenjem, pogosto pa tudi s strahom. Obeti so veliki, le redka podjetja pa so prednosti umetne inteligence že dokazala v praksi.

V današnjih časih je že zelo težko prebrati tehnični ali poslovni članek, ne da bi ta omenjal umetno inteligenco (UI). Čeprav ta tehnologija v resnici ni povsem nova, je novi val rešitev na podlagi generativne umetne inteligence vzbudil ogromno pozornosti v vseh delih družbe, ne samo med strokovnjaki s področja računalniških tehnologij.

