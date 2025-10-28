Umetna inteligenca povsod

Telemachov 5G Pro2 je že tretji telefon, ki ga je ta mobilni operater (oz. lastniška skupina United Group) predstavil pod lastno blagovno znamko. Tudi tokrat gre za model kitajskega podjetja (ZTE Nubia Focus 2 5G), preimenovan v skladu s prakso skupine United Group. Gre za napravo nižjega cenovnega razreda, ki se brez paketov in vezave prodaja za 199 evrov (na nemškem Amazonu okoli 160 evrov), kar je deset evrov več, kot je veljala lanska različica Pro. Ki je stala 10 evrov več kot predlanska … brez Pro. Pač, inflacija, bomo rekli.

Spomnimo se – niti dve leti ni tega, kar je Samsung svoje najdražje telefone začel opremljati z oznako Galaxy AI, ker so imeli vgrajene nove Googlove umetnointeligenčne aplikacije in storitve. Danes velik del teh najdemo tudi v telefonih najnižjega cenovnega razreda. In od nedavnega celo v iphonih, če smo malce zlobni.

Največja razlika v primerjavi z lanskim modelom 5G Pro je v programski opremi in dodanih funkcijah umetne inteligence, ki jih zagotavlja Google. Telefon ima tako nameščenega asistenta Gemini, možnost iskanja z obkroževanjem (Circle to Search) in celo Magic Editor za brisanje elementov na fotografijah. Na voljo je tudi prevajanje telefonskih klicev, vendar seveda brez podpore za slovenščino in z zamikom, ki je prisoten tudi pri dražjih modelih in zaradi česar je uporabnost te novosti vprašljiva.

Strojno gledano se novinec od predhodnika razlikuje le v podrobnostih. Poganja ga procesor Unisoc T760, opremljen je z 8 GB pomnilnika RAM in kar 256 GB notranjega prostora, kar je v tem cenovnem razredu presenetljivo veliko. Zaslon z ločljivostjo 720 × 1.600 pik seveda ostaja LCD (ne OLED) in ponuja zgolj HD-kakovost. Ohišje ima stopnjo zaščite IP54 (torej ni vodoodporno), baterija pa ima kapaciteto 4.900 mAh, kar je dovolj za enodnevno rabo.

Fotografski sklop je na pogled ambiciozen – 108-megapikno tipalo in digitalni 3-kratni lossless zum zvenita obetavno, a v praksi rezultati niso impresivni. Približane fotografije izgubijo ostrino, barvna obdelava selfijev pa deluje nekoliko izprano. Tudi velik fotografski modul na hrbtni strani daje bolj videz zmogljivosti kot dejansko kakovost.

V celoti gledano je Telemach 5G Pro2 evolucijska, ne revolucijska nadgradnja prejšnjega modela. Prinaša nekaj sodobnih umetnointeligenčnihfunkcij in več prostora za podatke, sicer pa ostaja telefon zmernih zmogljivosti, primeren predvsem za nezahtevne uporabnike, ki iščejo dostopno 5G-napravo.

Telemach 5G Pro 2

Kdo: telemach.si (nubia.com)

Cena: 199 EUR

Za: V Telemachovih paketih je izredno dosegljiv.

Proti: Telemachovi telefoni vsako leto stanejo 10 evrov več …