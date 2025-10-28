Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Telefoni
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Matej Šmid | Monitor November 2025

Umetna inteligenca povsod

Spomnimo se – niti dve leti ni tega, kar je Samsung svoje najdražje telefone začel opremljati z oznako Galaxy AI, ker so imeli vgrajene nove Googlove umetnointeligenčne aplikacije in storitve. Danes velik del teh najdemo tudi v telefonih najnižjega cenovnega razreda. In od nedavnega celo v iphonih, če smo malce zlobni.

Telemachov 5G Pro2 je že tretji telefon, ki ga je ta mobilni operater (oz. lastniška skupina United Group) predstavil pod lastno blagovno znamko. Tudi tokrat gre za model kitajskega podjetja (ZTE Nubia Focus 2 5G), preimenovan v skladu s prakso skupine United Group. Gre za napravo nižjega cenovnega razreda, ki se brez paketov in vezave prodaja za 199 evrov (na nemškem Amazonu okoli 160 evrov), kar je deset evrov več, kot je veljala lanska različica Pro. Ki je stala 10 evrov več kot predlanska … brez Pro. Pač, inflacija, bomo rekli.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Telefoni
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Matej Šmid | Monitor November 2025

Spomnimo se – niti dve leti ni tega, kar je Samsung svoje najdražje telefone začel opremljati z oznako Galaxy AI, ker so imeli vgrajene nove Googlove umetnointeligenčne aplikacije in storitve. Danes velik del teh najdemo tudi v telefonih najnižjega cenovnega razreda. In od nedavnega celo v iphonih, če smo malce zlobni.

Telemachov 5G Pro2 je že tretji telefon, ki ga je ta mobilni operater (oz. lastniška skupina United Group) predstavil pod lastno blagovno znamko. Tudi tokrat gre za model kitajskega podjetja (ZTE Nubia Focus 2 5G), preimenovan v skladu s prakso skupine United Group. Gre za napravo nižjega cenovnega razreda, ki se brez paketov in vezave prodaja za 199 evrov (na nemškem Amazonu okoli 160 evrov), kar je deset evrov več, kot je veljala lanska različica Pro. Ki je stala 10 evrov več kot predlanska … brez Pro. Pač, inflacija, bomo rekli.

Največja razlika v primerjavi z lanskim modelom 5G Pro je v programski opremi in dodanih funkcijah umetne inteligence, ki jih zagotavlja Google. Telefon ima tako nameščenega asistenta Gemini, možnost iskanja z obkroževanjem (Circle to Search) in celo Magic Editor za brisanje elementov na fotografijah. Na voljo je tudi prevajanje telefonskih klicev, vendar seveda brez podpore za slovenščino in z zamikom, ki je prisoten tudi pri dražjih modelih in zaradi česar je uporabnost te novosti vprašljiva.

Strojno gledano se novinec od predhodnika razlikuje le v podrobnostih. Poganja ga procesor Unisoc T760, opremljen je z 8 GB pomnilnika RAM in kar 256 GB notranjega prostora, kar je v tem cenovnem razredu presenetljivo veliko. Zaslon z ločljivostjo 720 × 1.600 pik seveda ostaja LCD (ne OLED) in ponuja zgolj HD-kakovost. Ohišje ima stopnjo zaščite IP54 (torej ni vodoodporno), baterija pa ima kapaciteto 4.900 mAh, kar je dovolj za enodnevno rabo.

Fotografski sklop je na pogled ambiciozen – 108-megapikno tipalo in digitalni 3-kratni lossless zum zvenita obetavno, a v praksi rezultati niso impresivni. Približane fotografije izgubijo ostrino, barvna obdelava selfijev pa deluje nekoliko izprano. Tudi velik fotografski modul na hrbtni strani daje bolj videz zmogljivosti kot dejansko kakovost.

V celoti gledano je Telemach 5G Pro2 evolucijska, ne revolucijska nadgradnja prejšnjega modela. Prinaša nekaj sodobnih umetnointeligenčnihfunkcij in več prostora za podatke, sicer pa ostaja telefon zmernih zmogljivosti, primeren predvsem za nezahtevne uporabnike, ki iščejo dostopno 5G-napravo.

Telemach 5G Pro 2

Kdo: telemach.si (nubia.com)

Cena: 199 EUR

Za: V Telemachovih paketih je izredno dosegljiv.

Proti: Telemachovi telefoni vsako leto stanejo 10 evrov več …

Najbolj brano

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • <span><span>Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek</span></span>

    Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

    Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah. 

    novice
    Objavljeno: 17.10.2025 08:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov