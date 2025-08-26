Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Tehnologije umetne inteligence so si zadnja leta povsem podredile področje razvoja programske opreme, posebej poslovnih rešitev. Tam skorajda ni več programskega orodja, ki ne bi premoglo kakšne funkcije, podprte z umetno inteligenco. Še več, podjetja na sisteme in rešitve umetne inteligence že gledajo kot na jedrne komponente poslovanja, pa čeprav so bila v njihovih očeh še včeraj le pomožna orodja pri delu zaposlenih. Tako hitro se je vse obrnilo. Sodoben posel je pač hiter in pretežno že digitalen. Za bliskovito hitro in brezhibno delovanje poslovnih procesov in prav tako odločanje v različnih panogah že skrbijo rešitve umetne inteligence – od sistemov prediktivnega vzdrževanja v proizvodnji do inteligentnih algoritmov za napovedovanje prodaje. Najboljša podjetja danes že delujejo na podlagi realnočasovnih podatkov, namesto da bi izvajala analize po tem, ko se je nekaj že zgodilo. Za vse našteto je zaslužna prav novodobna poslovna programska oprema.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Uvajanje novosti na področju poslovne programske opreme ne pomeni le sledenja najnovejšim skovankam in trendom. Gre za usklajevanje vrednot podjetja s tehnologijo, ki prinaša resnične rezultate.

Tehnologije umetne inteligence so si zadnja leta povsem podredile področje razvoja programske opreme, posebej poslovnih rešitev. Tam skorajda ni več programskega orodja, ki ne bi premoglo kakšne funkcije, podprte z umetno inteligenco. Še več, podjetja na sisteme in rešitve umetne inteligence že gledajo kot na jedrne komponente poslovanja, pa čeprav so bila v njihovih očeh še včeraj le pomožna orodja pri delu zaposlenih. Tako hitro se je vse obrnilo. Sodoben posel je pač hiter in pretežno že digitalen. Za bliskovito hitro in brezhibno delovanje poslovnih procesov in prav tako odločanje v različnih panogah že skrbijo rešitve umetne inteligence – od sistemov prediktivnega vzdrževanja v proizvodnji do inteligentnih algoritmov za napovedovanje prodaje. Najboljša podjetja danes že delujejo na podlagi realnočasovnih podatkov, namesto da bi izvajala analize po tem, ko se je nekaj že zgodilo. Za vse našteto je zaslužna prav novodobna poslovna programska oprema.

Nanjo danes gledamo povsem drugače kot še pred nekaj leti. Razumljivo, saj je tudi naša interakcija z njo precej drugačna. Pred desetletjem so si le redki lahko predstavljali, kako bi bilo, če bi se pogovarjali s programsko kodo. No, zdaj to počne vedno več ljudi v poslovnem svetu. Zasluge pa gredo razvoju sistemov za obdelavo naravnega jezika. Zaposleni lahko zdaj prek sistemskih poizvedb pridobivajo podrobna poročila, za katera je bila prej potrebna (resna) strokovna analiza. Razpoložljivost vpogledov v (obdelane) podatke je skoraj takojšnja, algoritmi umetne inteligence potrebujejo le drobec časa, da jih »prežvečijo« in raztolmačijo – to še vedno storijo bistveno hitreje kot strokovnjaki iz mesa in krvi. Očarani in osupli smo nad dosežki, ki so jih zgolj v nekja letih dosegli t. i. programski agenti.

Doba programskih agentov

Programski agenti so trenutno najbolj iskani skupki programske kode v poslovnem svetu. Ni težko ugotoviti, zakaj. Prinašajo najboljše iz sveta klepetalnih botov in robotske avtomatizacije procesov ter oboje še močno nadgradijo. Po njihovi zaslugi lahko govorimo kar o preobratu na področju poslovne programske opreme in inteligence v poslovnih okoljih.

Kar naenkrat podjetja ne avtomatizirajo ali nadgrajujejo več le opravil ali procesov. Programska oprema zna prebrati in (večinoma pravilno) razumeti namero zaposlenega. To pa ni več le avtomatizacija IT, temveč prava pomoč. Programska oprema, ki razume želje in namere zaposlenega in jih uresniči bolje, kot bi znal postoriti sam – to resnično spremeni vse … kar smo do zdaj vedeli o programski kodi.

Agentska umetna inteligenca pa ne podpira le pisarniških delavcev, kot bi mogoče laično menili, temveč dobesedno tudi vse ostale. In sodeluje z njimi, predvideva njihove potrebe in deluje neodvisno, da doseže rezultate. To pomeni korenito spremembo v našem razmišljanju o inteligenci na delovnem mestu. Še več, agentska umetna inteligenca temelji na avtonomnem izvajanju. Ne čaka (več) na navodila. Načrtuje, odloča in deluje – pogosto brez človeškega posredovanja, če ji to le dovolimo/omogočimo. To pa ni le nov nabor programskih orodij, temveč nova miselnost, ki osvaja sodobna poslovna okolja.

Dokazi so povsod okoli nas. Generativna umetna inteligenca je skoraj hipno navdušila laično javnost s svojo sposobnostjo ustvarjanja besedil, slik in celo programske kode, vendar je ta tehnologija v osnovi reaktivna – za ustvarjanje rezultatov je odvisna od človeškega vnosa – ukaza in/ali navodil. Agentska umetna inteligenca pa je proaktivna. Razume cilje, jih razčleni na naloge, usklajuje orodja in svojo strategijo prilagaja v realnem času. Prav to pa je razlika med dobrim (mogoče celo briljantnim) pomočnikom in samostojnim sodelavcem.

Podjetja, ki so se še predvčerajšnjim navduševala nad generativno umetno inteligenco, so zdaj zasvojena z agentsko umetno inteligenco. Pravzaprav kar z obema. Kar je dobrodošlo, saj generativna umetna inteligenca v poslovnih okoljih spodbuja ideje in ustvarjanje vsebin, agentska pa to uresniči.

Prihajajo avtonomna podjetja?

Podobno kot smo se ob razvoju tehnologij avtomatizacije in umetne inteligence spraševali, ali bodo pametne tovarne sploh potrebovale ljudi, se zdi, da bi poslovanje podjetij, ki nimajo opravka s fizičnimi stvarmi, lahko že prevzela napredna programska oprema. Da, tako daleč smo prišli. Agentska umetna inteligenca že spreminja način delovanja številnih podjetij. Za zdaj še na ravni posameznih oddelkov oziroma delovnih mest, ampak prepričan sem, da zna biti algoritem umetne inteligence že ta hip uspešnejši kot marsikateri direktor podjetja.

V računovodstvih tako programski agenti že lahko samostojno spremljajo skladnost računov in drugih dokumentov, opozarjajo na anomalije in celo sprožajo procese za izvedbo popravkov odkritih napak. V kadrovski službi programski agenti spreminjajo upravljanje talentov s stalnim pregledovanjem notranjih in zunanjih podatkov, da bi identificirali vrzeli v znanju, priporočili prilagojene poti učenja in celo sprožili ukrepe za zadrževanje ključnih zaposlenih. V prodaji in marketingu organizirajo hiperpersonalizirane kampanje, prilagajajo sporočila na podlagi vedenjskih podatkov uporabnikov in samostojno optimizirajo cenovne strategije na vseh kanalih. V proizvodnji optimizirajo dobavne verige v realnem času. Lahko uporabljajo internet, opravljajo nakupe in opravljajo ter potrjujejo naročila. To niso več majhne ali postopne izboljšave – to so strukturne spremembe, ki skrajšajo cikle, odpravijo trenja in ustvarijo povsem nove vire vrednosti. Rezultat je bolj tekoče in odzivno poslovanje, v katerem strategija in operativa nista več ločeni zaradi počasnih procesov. Da, tako daleč smo prišli.

V poslovnih okoljih se torej že odvija (navzven nevidna) revolucija. Agentska umetna inteligenca postaja tkivo podjetja – povezuje sisteme in podatke, pripravlja vpoglede in sprejema ukrepe, in to bolje, kot bi to počel posameznik, oddelek ali celo več oddelkov. Razlika je očitna. Ne gre več le za to, da v poslu naredimo več z manj, ampak za to, da naredimo/dosežemo tisto, kar je bilo še včeraj nemogoče. In kar naenkrat se avtonomna podjetja ne zdijo več tako utopična.

# citat/poudarjeno # To je prava revolucija: programski agent ne čaka več na navodila uporabnika, temveč lahko predvidi ter uvaja spremembe, deluje na podlagi vpogledov in celo sprejema odločitve.

Nova dimenzija sodelovanja

Če smo se še pred časom veselili napredka v interakciji, da je računalnik razbral, kaj smo povedali in nam ni bilo treba tipkati ukazov, imamo zdaj na drugi strani še precej sposobnejšega sodelavca. Sodelavca, ne le pomočnika. Čar nove poslovne programske opreme, posebej rešitev z agentsko umetno inteligenco, je v tem, da poslovne uporabnike razbremeni pritiska prepolnih e-poštnih predalov in nepreglednih tabel, neštetih različic dokumentov in podobnega, tako da se lahko osredotočijo na lastno presojo, inteligenco in inoviranje. Ne krade jim služb, temveč jim vrača čas za opravila, v katerih resnično blestijo.

Predstavljajte si vodjo proizvodnje v tovarni, ki že sodeluje z umetno inteligenco. Ta stalno spremlja stanje opreme, napoveduje potrebe po vzdrževanju strojev in samostojno prilagaja proizvodne načrte, da se tovarna izogne izpadom. Odločanje vodje proizvodnje je bistveno natančnejše in lažje. Lahko si zamislite tudi kakšnega stratega v nabavni službi kateregakoli podjetja, ki mora spremljati globalne cene surovin, energentov, (morebiti celo) regulative in pogodb – programski vsevedi sodelavec nič ne spregleda. In, kot rečeno, ne čaka več na navodila – temveč lahko predvidi ter uvaja spremembe, deluje na podlagi vpogledov in celo sprejema odločitve. Do točke ali ravni, kjer mu je to dovoljeno oziroma omogočeno. To ni več znanstvena fantastika – to se že dogaja v najnaprednejših podjetjih.

Vprašanje zaupanja

Po opisani poti bo v naslednjih mesecih in letih stopalo vedno več podjetij. No, vsaj tista, ki bodo želela uspe(va)ti in obstati. Tudi agentska umetna inteligenca se v podjetjih ne bo uveljavila čez noč. Gre za vprašanje zaupanja – zaupanja v programsko kodo in algoritme. Če bodo želela podjetja izkoristiti polni potencial agentske umetne inteligence, bodo morala iti dlje od samega uvajanja orodij in rešitev – morala ji bodo zaupati. A pridobivanje zaupanja ne bo lahka naloga, strokovnjaki ponudnike poslovne programske opreme že opozarjajo na to. Prav zato bodo morali ti poskrbeti, da bodo znali programski agenti svoje odločitve pojasniti (v človeških izrazih) oziroma razložiti.

Prepričan sem, da bo veliko programske kode vsaj na začetku padlo na testu etičnosti. A pri tem je treba vztrajati, ponudniki programske opreme morajo poskrbeti, da bodo programski agenti usposobljeni za vrednote, ne le za podatke. To bo morebiti še najlažje doseči z jasno dodelitvijo ali razdelitvijo odgovornosti. Če bo ponudnik programske opreme vsaj delno odgovoren za to, kaj bo ta počela v poslu, bo presneto temeljito preveril, kakšno programsko kodo daje na trg. Trenutni pogoji uporabe poslovne programske opreme, kjer se ponudniki v drobnem tisku praktično odvežejo odgovornosti za svoje stvaritve, pač ne bodo več »pili vode«.