Umetna inteligenca na slovenskih sodiščih

O umetni inteligenci na sodiščih smo največkrat brali v tujih medijih, a tudi ljubljansko okrožno sodišče jo je že leta 2022 začelo preizkušati. Danes je njena uporaba del rednega delovnega procesa, nekatera najbolj zamudna opravila pa je dvakrat pospešila. Prepise posnetkov sodnih obravnav danes v prvi stopnji že pripravi računalnik, človek ga le popravi, v prihodnosti pa bo takšnih opravil še več.

Prislovična slika sodišč v ljudski zavesti obvezno vsebuje zapisničarke, ki mehanično zapisujejo izrečeno. Svet se je do danes že moderniziral, zato se veliko obravnav snema, kar pa mora še vedno nekdo pretipkati. Na sodiščih je zaposlena prava armada vestnih zapisnikarjev in zapisničark, ki poslušajo posnetke in jih spreminjajo v črke. Delo je zahtevno in počasno, zato se zdi danes, ko na vrata trka umetna inteligenca, ročno prepisovanje posnetkov relikt preteklosti. Izkaže se, da je umetna inteligenca dejansko bliže, kot si mislimo. Na sodišča je že vstopila.

