Umetna inteligenca gre v 3D

Številni problemi se lahko prevedejo v generiranje slik in besedil, kar umetna in inteligenca z algoritmi difuzije že precej dobro zna. Podjetje OpenAI je zato nepresenetljivo predstavilo tudi model za ustvarjanje tridimenzionalnih točkovnih modelov. Obljubljajo veliko, rezultati pa vendarle zaostajajo za dosedanjimi dosežki podjetja.

OpenAI nadaljuje izdajanje orodij, ki uporabljajo umetno inteligenco za ustvarjanje stvaritev po človeškem opisu. DALL-E 2 od lanskega septembra sleherniku omogoča ustvarjanje in popravljanje slik (Umetna inteligenca, ki riše in slika, Monitor 11/22), ChatGPT pa je decembra lani (Kdo bo še pisal eseje?, Monitor 01/13) ustvaril na milijone strani besedil, ki segajo od šaljivih pesmi do uvodov v znanstvene članke. Naslednji korak je pravzaprav logično nadaljevanje prvega. Več slik lahko zložimo v video, kar OpenAI že preizkuša in je nekaj rezultatov že odstrl, dasiravno ta nadgradnja DALL-E 2 javnosti še ni na voljo. Po drugi strani pa lahko več slik istega predmeta z več strani združimo v tridimenzionalni model. To zmore nova storitev, ki se imenuje Point E.

