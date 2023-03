Ultra in še malce več

Telefoni Galaxy z oznako Ultra so največ, kar korejski Samsung v danem trenutku zmore. Tudi tokrat je tako.

Že na začetku naj povzamemo, da je letošnji Galaxy S23 Ultra le manjša nadgradnja lanskega modela S22 Ultra. Sliši se slabo, vendar ni, saj je bil že ta v resnici najboljše, kar se je dalo kupiti v svetu Android telefonov. In to velja tudi za njegovega naslednika.

Ključna nadgradnja letošnjega leta je, vsaj če sledimo Samsungovim oglasnim sporočilom, kar 200-megapikno fotografsko tipalo Isocell HP2, ki ga je prispeval kar – koncern Samsung. Lansko tipalo je zmoglo »le« 108 megapik, medtem ko najboljši profesionalni fotoaparati še vedno povsem lepo shajajo s 40 megapikami ali manj. 200 je boljše od 108 in to je boljše od 40, mar ne? Ne nujno. Kar takoj lahko odpišemo primerjavo s fotografskimi 40, saj so tista tipala veliko večja, zato je šum v fotografiji, ki ga povzročajo preveč stisnjene pike v tipalu, veliko manjši (oziroma ga ni). Na mestu pa je primerjava med 108 in 200 – z nekaj boljšimi algoritmi zna S23 Ultra iz več megapik izvleči nekaj več »svetlosti« oziroma omogoča nekoliko boljše fotografiranje v mraku. Sestavlja informacije sosednjih pik (v mraku jih sestavi po 16), kar sicer počnejo prav vsi telefoni, vendar mu to letos uspeva še malce bolje. 200 megapik torej ni tu zato, da bi dejansko izdelali tako veliko fotografijo (čeprav jo lahko in končni izdelek ima kar 12.240 × 16.320 pik!), ampak zato, da izdeluje boljše 12-megapikne fotografije v mraku. Če potrebujemo podrobnosti, se v lepem soncu dobro obnese, vendar je takrat bolje uporabiti optično povečavo – telefon ima, kot lanski model, vgrajena tudi objektiva s povečavo 3× in 10×. Za objavo na družbenih omrežjih bodo algoritmi dovolj dobro »sčarali« tudi povečavo 30×. Če povzamemo, fotografski del Ultre je še vedno, in ponovno, vrhunski. Tudi pri portretni fotografiji in tudi, ko se lotimo snemanja optično stabiliziranega videa, ki seže do ločljivosti 8K.

V res zelo dobrih svetlobnih pogojih so 200 megapikne fotografije dovolj ostre.

Manj pohvale so pri Samsungu prislužili z novim procesorjem Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (s pripisom for Galaxy, kar pomeni, da zmore še nekaj megahercev več). Po naših meritvah s programom GeekBench 6 je 14 odstotkov hitrejši od lanskega modela Snapdragon 8 Gen1 oziroma 23 odstotkov hitrejši, ko pride do izraza večjedrno delovanje. Dobro, toda v praksi malo opazno. Lanski S22 Ultra je sicer v Evropi uporabljal, kot vsa leta do takrat, precej slabši Samsungov procesor Exynos in ne Snapdragona. Če torej primerjamo hitrost evropskih S22 Ultra in S23 Ultra, lahko namerimo kar okoli 50-odstotno pohitritev, ki se tudi v praksi pozna! Letošnja triindvajsetka je res izredno hitra, aplikacije se odpirajo trenutno, izvajajo pa ravno tako. Zelo se pozna tudi pohitritev »grafične kartice«, če seveda igrate igre 3D (denimo Call of Duty). Na zelo zahtevnem testu 3D Mark WildLife Extreme je S22 Ultra dosegal od 8 do 14 fps (slik na sekundo), S23 Ultra pa od 14 do 24 fps. Okoli 70-odstotna pohitritev! Nov procesor je tudi varčnejši, zato je ob večerih v telefonu vedno ostalo nekaj več energije kot z dvaindvajsetko.

Na prvi pogled je večerna fotografija, ki jo naredi lanski model Galaxy S22 Ultra boljša, saj je svetlejša. Vendar ima v resnici veliko manj podrobnosti kot fotografija S23 Ultra.

Oblikovno je telefon skorajda enak kot lanski model, le še nekoliko manj zaobljen je. Vstavljeno ima pero S-Pen, s katerim lahko po telefonu »rišemo« oziroma izdelujemo zapiske, uporabno pa je tudi kot daljinec, s katerim lahko prožimo fotoaparat. S23 Ultra je seveda vodoodporen, omogoča ožičeno polnjenje s 45 W (baterija ima 5.000 mAh), brezžično polnjenje ter tudi brezžično polnjenje drugih naprav (»oddaja« polnjenje). Bralnik prstnih odtisov je pod zaslonom. Skratka ima vse, kar morajo danes imeti vrhunski telefoni. Vključno z vrhunskim, do 120-herčnim zaslonom AMOLED.

Še vedno moti le Samsungovo vztrajanje pri dvojnih aplikacijah in celo lastni trgovini z njimi. In seveda »pomočnica« Bixby. Predstavljamo si, da je Samsung v vseh teh letih vendarle pridobil nekaj uporabnikov, ki jim te aplikacije »sedejo«, zato jih pač nočejo umakniti. No, vsi ostali pa jih lahko brez težav ignoriramo.

Naj ponovimo, to, da je S23 Ultra skorajda enak kot S22 Ultra, sploh ni slabo. Navsezadnje so tudi iphoni vsako leto »enaki«, le »še malce boljši«, pač najboljši v tistem trenutku. Res pa je, da bi uporabniku, ki že ima v žepu S22 Ultra, težko priporočili, naj se loči od 1.400 evrov in kupi S23 Ultra. Razen, če se mu res zdi zelo pomembno imeti v žepu najboljši telefon z Androidom.

Samsung Galaxy S23 Ultra

pametni telefon

Prodaja: Bolje založene trgovine in operaterji.

Cena: 1.400 EUR (12 GB RAM, 256 GB shrambe)

Za: Izredno hiter telefon z odličnim zaslonom in vrhunskim fotoaparatom. Vgrajeno pero, zmogljiva baterija.

Proti: Visoka cena.