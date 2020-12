Učite se na napakah drugih

Digitalne preobrazbe preplavljajo poslovni svet. Podjetja morajo biti agilna, povezana in poslovati po zadnji modi, če naj ostanejo konkurenčna. Toda pri digitalni preobrazbi delajo tudi napake. To je kratek seznam, čemu se velja izogniti.

Po podatkih analitskega podjetja 451 Research se je že več kot polovica podjetij in organizacij lotila pobud za digitalno preobrazbo poslovanja. Dobra petina pa se jih s preobrazbo, čeprav v bolj omejenem obsegu, ukvarja projektno. Bomo zato kmalu videli povsem drugačna podjetja in poslovne modele? Niti ne. Kot ugotavljajo podjetja in analitiki, je digitalna preobrazba zahtevna stvar. V praksi preobrazba poslovanja uspe le 28 odstotkom večjih podjetij. Izpostavljamo deset napak podjetij, ki jim digitalna preobrazba spodleti.

