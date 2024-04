Učimo se programiranja

Razmislek o tem, kdaj in kako naj se otroci začnejo učiti tujih jezikov, je smiseln, enako kot tudi razmislek, kako in kdaj naj se lotimo računalniške pismenosti mladih generacij. Kako je torej z učenjem računalniških jezikov oziroma osnov programiranja?

Seveda ne bo vsak mladostnik postal programer (tako kot ne bo postal jezikoslovec), pomembno pa je, da se tistim z nekaj »žilice« omogoči, da čim hitreje in na nezahteven način dojamejo osnovne koncepte in logiko programiranja. Ker je pisanje kode dokaj dolgovezno in nič kaj privlačno opravilo, je smiselno, da mlajši svoje prve korake opravijo prek vizualno zanimivih rešitev, s programskimi bloki, ki predstavljajo algoritme, funkcije in podobno. Zanimivo je, da večina tovrstnih rešitev temelji na istem pogonu, Google Blockly, in da sam Google tovrstnega učnega sistema sploh nima.

