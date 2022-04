TV in radio brez televizijskega in radijskega sprejemnika

Ste vedeli, da lahko v Sloveniji spremljamo televizijske in radijske programe skoraj vseh domačih radijskih in TV-postaj tudi prek Interneta? Koliko stane in ali je res ceneje in bolje kot prek zemeljske antene? Kakšen računalnik potrebujemo za TV in radio prek interneta v dnevni sobi?

Ko sem približno desetimi leti ob podaljšanju naročniškega razmerja bolj po sili razmer kot iz potrebe za en evro nabavil svoj prvi pametni telefon, se mi je zdelo, da njegov takrat sorazmerno velik zaslon nikoli ne bo zares izkoristil svojega potenciala, saj je bil dostop do interneta prek mobilnih podatkovnih omrežij še pregrešno drag... Danes operaterji mobilnih omrežij v naročniške pakete vključujejo zajetne količine brezplačnega mesečnega prenosa podatkov, ki znašajo 100, 200, 800 in več gigabajtov. Tolikšno količino podatkov v enem mesecu navadno prenesemo le z nekajurnim vsakodnevnim ogledom TV-programov in drugih video vsebin na zahtevo.

