(Tudi) v tretje gre rado

Vest, da je Apple za leto 2021 napovedal predstavitev osebnih računalnikov, ki bodo namesto Intelovih procesorjev uporabljali njegove procesorje z arhitekturo ARM, je zagotovo IT-novica leta. Med drugim to pomeni še en žebelj v morebitno Intelovo krsto …

O tem, da bo Apple nekoč morda čisto zares naredil tako drastičen korak, se govori že dolgo. Celo sam sem v diplomski nalogi sem leta 2014 zapisal da se »o ARM-ovski različici OSX, na kateri menda že nekaj let dela Apple, še vedno le govori«. Tehnologija takrat še ni bila pripravljena, procesorji ARM so bili še prepočasni. Resda so nekatera podjetja procesorje arhitekture ARM, ki so bili sicer tudi takrat nesporni vladar v pametnih telefonih in tablicah, vgrajevala tudi v strežnike (Calxeda), na voljo pa so bili tudi Chromebooki ARM, toda uporabniki s temi nikakor niso bili zadovoljni. Tako kot danes niso zadovoljni s prenosniki, ki jih poganjajo specializirani Qualcommovi procesorji z arhitekturo ARM, četudi na njih tečejo pravi ARM Windows.

Toda Apple je posebno podjetje, od nekdaj je bilo. Think different, bi rekel pokojni Steve Jobs. Medtem ko se večina preostalega sveta IT zadovolji s tem, da svoje naprave sestavlja iz kopice različnih tehnologij, se Apple trudi imeti nadzor nad vsem. Lastna strojna oprema, lasten operacijski sistem, v veliki meri celo lastni programi in aplikacije, ki tečejo na njem. In seveda trgovina z aplikacijami zunanjih ponudnikov, od koder kaplja poštenih trideset odstotkov njihovega zaslužka. Edino, kar jim je v tej enačbi do zdaj manjkalo, je procesor v osebnih računalnikih. Tam so bili odvisni najprej od Motorole (procesorji 68xxx), nato dvojca Motorola-IBM (PowerPC) in zdaj od Intela (x86). Od vseh treh arhitektur so se poslovili, ker je razvoj sčasoma začel zaostajati in ni več zadovoljeval drugačnosti in posebnosti, s katero se Apple tako ponaša. Kot kaže, so ocenili, da bo v tretje najbolje, če se naslonijo kar na lastni razvoj.

Bo Photoshop na ARM Macu konkurenčen tistemu, ki teče na Intelu, AMD in Windows? Težko verjetno, da ne bi bil, tega si Apple ne bi mogel privoščiti.

Apple v arhitekturi ARM (ki jo sicer licencirajo prav vsi proizvajalci mobilnih procesorjev pa še kdo) nikakor ni novinec. Nasprotno, bil je eden izmed treh partnerjev, ko je bilo podjetje ustanovljeno (Acorn, Apple in VLSI), vendar se je iz lastništva z leti umaknil. Osnovna ideja za vstop v takratno zavezništvo je bila podpora razvoju procesorja, ki bi lahko poganjal (nato propadli) projekt prvega ročnega računalnika Newton. Leta kasneje so procesorje z arhitekturo ARM začeli uporabljati v mobilnih telefonih iPhone (v prvi različici je bil to kar Samsungov izdelek), nato pa so se enostavno odločili za nakup podjetja P.A. Semi, ki se je ukvarjalo z razvojem mobilnih procesorjev. Kupili so 150 strokovnjakov, ki so prej delali pri razvoju procesorjev, kot so Intel Itanium, AMD Opteron in Sun UltraSPARC. Ostalo je zgodovina – Apple ima od iPhona 5 naprej vrhunske lastne procesorje serije A, ki temeljijo na arhitekturi ARM. In tudi ti so posebni (think diferent) in drugačni od procesorjev, ki jih uporabljajo ter razvijajo drugi proizvajalci telefonov. Po vseh sintetičnih testih so veliko hitrejši (najverjetneje zato, ker imajo nekajkrat večji procesorski predpomnilnik, v katerega sede kar cela testna programska koda), ali so tudi v resnici hitrejši od konkurence, denimo Qualcommovih procesorjev Snapdragon, pa bomo v resnici videli šele zdaj, ko bodo poganjali namizni operacijski sistem in namizne programe.

Bo Photoshop na ARM Macu konkurenčen tistemu, ki teče na Intelu, AMD in Windows? Težko verjetno, da ne bi bil, tega si Apple ne bi mogel privoščiti. Kako točno bo to zagotovil, pa bomo še videli. Dejstvo namreč je, da so procesorska jedra ARM optimizirana za varčnost in manj za zmogljivost, vsaj do zdaj je bilo tako. Računalništvo pač še vedno deluje tako, da obilno dodajanje kopice jeder ne prinaša linearnega pospeška delovanja celotnega sistema, saj obstaja kopica algoritmov, ki jih je zelo težko paralelizirati. K sreči, denimo, Photoshopovi filtri in obdelava videa (FinalCut) ne sodijo med nje.

Apple se mora trenutno še najbolj bati t. i. efekta Osborne. Leta 1983 je ustanovitelj takrat uspešnega podjetja Osborne Computers napovedal novo generacijo računalnikov in – prodaja obstoječih se je v pričakovanju novosti v trenutku ustavila, podjetje pa je še istega leta šlo v stečaj. Toda Apple ni Osborne Computers, recimo, da ima »malce« večje finančno zaledje.