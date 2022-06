Tudi Samsung s televizorji OLED

Glede na to, da Samsung proizvede 300 milijonov zaslonov (AM)OLED, ki jih v telefone vgrajujejo večinoma vsi proizvajalci, vključujoč Apple, se sliši zelo nenavadno, da je ta proizvajalec hkrati edini, ki zaslonov OLED ne vgrajuje v televizorje. Do zdaj.

Bodimo natančni – Samsung je nekoč že naredil televizor OLED. Leta 2013 so predstavili ukrivljeni 55-palčni televizor Samsung S9C (KN55S9C), ki je za 9.000 dolarjev ponudil vrhunsko kakovost slike, vendar so pri Samsungu nad tehnologijo nato za skoraj desetletje obupali. In nas prepričevali, da je v resnici QLED tisto najboljše, kar v televizorjih šteje, saj OLED trpijo za vžgano sliko in neenakomernim staranjem barvnih pik. Resnica je (danes) drugačna in videti je, da jo s predstavitvijo svojega novega televizorja S95B priznava tudi Samsung – najboljšo, najbolj pravilno in najbolj kontrastno sliko danes zagotavljajo televizorji z zasloni OLED, le višja svetilnost je tista, kjer še vedno zmagujejo zasloni LCD/LED, med katere sodi tudi QLED.

