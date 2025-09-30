Tudi ceneje gre

Tržišče nosljivih naprav za beleženje aktivnosti, po domače imenovanih »fitness trekerjev«, je sicer široko in razvejano, je pa zelo malo takih, ki nimajo zaslonov. Nekateri smo vseeno vajeni nositi klasično analogno uro in si želimo le še dodatno športno zapestnico, brez zaslona. Ta je lahko zato manjša in lažja, ima boljšo vzdržljivost baterije, konec koncev je zato nižja tudi cena. Obstajajo sicer še naprave v obliki prstanov, a te imajo svoje omejitve – veliko športov ni ravno primernih za nošenje prstana in majhna baterija.

Amazfit se je v zadnjih desetih letih razvil v enega zanimivejših ponudnikov »nosljivih« naprav in blagovna znamka je še posebej močna v vstopnih cenovnih razredih. Preizkusili smo novo pametno zapestnico Helio Band, ki to še posebej pooseblja.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Amazfit se je v zadnjih desetih letih razvil v enega zanimivejših ponudnikov »nosljivih« naprav in blagovna znamka je še posebej močna v vstopnih cenovnih razredih. Preizkusili smo novo pametno zapestnico Helio Band, ki to še posebej pooseblja.

Tržišče nosljivih naprav za beleženje aktivnosti, po domače imenovanih »fitness trekerjev«, je sicer široko in razvejano, je pa zelo malo takih, ki nimajo zaslonov. Nekateri smo vseeno vajeni nositi klasično analogno uro in si želimo le še dodatno športno zapestnico, brez zaslona. Ta je lahko zato manjša in lažja, ima boljšo vzdržljivost baterije, konec koncev je zato nižja tudi cena. Obstajajo sicer še naprave v obliki prstanov, a te imajo svoje omejitve – veliko športov ni ravno primernih za nošenje prstana in majhna baterija.

Helio band je pravzaprav kombinacija majhnega modula s tipali in ohišja zanj, v katero zapnemo pašček. Naprava je z 20 grami zelo lahka in relativno kompaktna (pametne ure zlahka presežejo 50 gramov). Hitro smo se je navadili, tudi med spanjem. Pašček uporablja povsem standardna zatiča širine 22 mm, to pomeni, da ga lahko zamenjamo za katerikoli pašček, namenjen ročnim uram. Ohišje deluje dovolj trpežno, je tudi povsem vodotesno, do 50 metrov globine.

Nabor tipal in podatkov, ki jih naprava z njimi zbira, je soliden in povsem primerljiv s pametnimi urami drugih proizvajalcev. Tu so seveda merjenje srčnega utripa, temperatura, raven kisika v krvi, vgrajena sta tudi žiroskop in pospeškomer, manjka pa GPS (za tega se moramo zanašati na telefon). Pri temperaturi gre le za odstopanja, raven kisika v krvi pa je treba ločeno vključiti, s tem se tudi skrajša vzdržljivost baterije.

Amazfit obljublja deset dni uporabe, kar se povsem ujema z našimi izkušnjami. Pomnilnika je dovolj, da lahko hrani do 21 dni podatkov, preden jo moramo pač povezati s pametnim telefonom in podatke prenesti v aplikacijo.

Zapestnico uporabljamo v navezi z aplikacijo Zapp, s katero smo v splošnem zadovoljni. Je dovolj pregledna in dodelana, z dobrim naborom informacij in tudi opisov, kaj posamezne reči sploh pomenijo. Aplikacijo lahko povežemo tudi z Googlom in Apple Health, na seznamu je med drugimi tudi Strava.

Po končani vadbi dobimo pregledno poročilo s podatki.

Točnost zajetih podatkov je povsem primerljiva s pametnimi urami drugih proizvajalcev (primerjali smo jih z Garminovo pametno uro Vivosmart 5), seveda pa je kar nekaj podatkov takih, kjer gre bolj za splošno oceno kot pa za podroben izračun.

Pri športni vadbi imamo možnost samodejne prepoznave vadbe, a se ta prepogosto vklaplja – denimo že med ročnim pomivanjem posode. To slabo vpliva tudi na ocene iztrošenosti in obremenitve (training load). Zapestnica se zato bolje obnese pri ročnem zagonu vadbe, ki jo lahko dodamo tudi za nazaj, čeprav bomo tako seveda imeli pomanjkanje nekaterih podatkov. Nabor vadb in športov pa je zelo nenavaden. Notranjih je res veliko – med drugimi tudi borilni športi, joga, pilates, spinning, hkrati pa je nenavadno omejen nabor zunanjih vadb in športov. Ni planinarjenja, gorskega kolesarstva, nobenega vodnega športa (plavanja, kakršnegakoli veslanja), plezanja itd.

Osrednjo vlogo ima ocena stanja našega telesa, imenovana Biocharge.

Glede na izbor športa je na voljo nekaj namenskih možnosti – pri teku, recimo, lahko nastavimo opomnik, če tempo upade pod določen nivo, pri vseh vadbah lahko nastavimo tudi alarm za presežen srčni utrip. Različne vadbe seveda kažejo različne podatke, temu primerno je tudi poročilo po vadbi. Pri teku v poročilu dobimo podatke o kadenci, (ocenjeni) dolžini koraka, graf utripa med vadbo, tudi graf hitrosti (oziroma tempa – torej časa na kilometer razdalje), vse skupaj na zemljevidu poti. Aplikacija tudi oceni našo največjo absorpcijo kisika (VO₂ max), poda ocenjeno napoved dosežkov (denimo na maratonu, 5 in 10 km itd.), oceni tudi pričakovani čas do polnega okrevanja.

Zapestnica Amazfit Helio band je zelo dobra naprava, saj za zelo ugodno ceno dobimo odličen vstop v svet merjenja in beleženja zdravja, aktivnosti in spanja. Še najbolj nas je zmotil nenavadno omejen nabor vadb, predvsem zunanjih športov.

Ročni zagon vadb se obnese občutno bolje od samodejnega, čez dan lahko vidimo tudi našo pripravljenost (ocena VO₂ max, ocena napora, pričakovani čas do polnega okrevanja).

Amazfit Helio Band

zapestnica za beleženje aktivnosti

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 100 EUR

Za: Cena, nizka teža, dober nabor funkcij, dober nabor notranjih vadb.

Proti: Omejen nabor zunanjih vadb in športov, občasno ponujanje naročnine.