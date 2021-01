Trideset let priklopa

Letos mineva trideset let, kar je priklop na internet leta 1991 svetovno gledano postal dostopen širši javnosti, doma pa se je kot prvi v državi nanj priključil tudi inštitut Jožef Štefan. Velja se torej ozreti prek rame in pogledati, kaj smo od svetovnega spleta pričakovali, kako smo do njega prišli, kje smo in kam gremo. Kajti, kot pri vsaki revoluciji, svet po je prihodu interneta na domače zaslone videti bistveno drugače kot poprej.

Informacijska doba je obljubljala marsikaj. Večjo povezanost, hiter dostop do podatkov, manjši svet, več prijateljev. V mnogočem ni razočarala. Hkrati pa je za vsako zakladnico informacij prispevala še vsaj eno zakladnico laži ter za nameček še dve reklam. Z vsakim spletnim pogovorom z znanci iz drugega konca sveta ali pa celo s svojimi srednješolskimi kolegi smo izgubljali stike v živo in tako postajali vse bolj zaprti v lastne hiše. Finančne in poslovne transakcije so resnično bliskovite, vendar pa postaja denar čedalje bolj domišljijska reč, zato so tudi mahinacije z njim čedalje bolj nerealne in kot take težko sledljive. Zemlja menda dolguje nekaj trilijonov dolarjev, če seštejemo »pufe« vseh ljudi, podjetij in držav. A komu? Jupitru? Življenje je postalo hitrejše, s tem pa v marsičem tudi bolj površno. S spletom pa se je udejanjil tudi Veliki brat, pred katerim je svaril Orwell. Le da si ga ljudje, tako vsaj kaže, želijo.

