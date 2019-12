Tri skrivnosti novega Applovega telefona

Apple je z novo linijo telefonov iPhone 11 ujel tekmece in predstavil napravo, ki se z njimi enakovredno kosa oziroma jih celo prekaša na področju fotografije, dolgoživosti baterije in s kakovostjo odličnega zaslona OLED. Na naslednjih straneh si oglejmo, kako so tri večje nadgradnje telefonov iPhone 11 videti v praksi.

Zaslon OLED Applovega telefona iPhone 11 Pro ponuja občutno večjo svetlost, ki v navadnih pogojih doseže do 800 nitov, pri določenih vsebinah pa celo do 1.200. Na močnem soncu je zaslon videti svetlejši in ima opazno večji kontrast. Izboljšana je trdota stekla in zato odpornost proti udarcem. Zaslon je sicer izgubil možnost dotika 3D Force Touch, ki so ga v Cupertinu odstranili, da bi naredili prostor večjemu akumulatorju. Močan dotik Force Touch je nadomestil daljši dotik Haptic Touch, zaslona ne stiskamo več, temveč si prst na njem zgolj odpočijemo. Haptic Touch večinoma deluje enako kot dotik 3D, razen v primerih, ko so bili programerji primorani spremeniti nekatere akcije, med katerimi je urejanje aplikacij na zaslonu. Te po novem premikamo na dva načina, z dolgim dotikom in vlečenjem ikone ali z ukazom Edit Home Screen, ki se pojavi po daljšem pritisku.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1