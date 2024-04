Tri metode

Po spletu so se kot blisk razširile seksualno nazorne podobe Taylor Swift, ene največjih pop zvezdnic na svetu. Milijoni so si lahko ogledali globoko ponarejeno pornografijo brez privoljenja Swiftove, širili pa so jo na družbenem omrežju X, nekoč znanem kot Twitter. X se je odločil za drastičen korak in blokiral vsa iskanja s Taylor Swift kot ključnima besedama.

Melissa Heikkilä, MIT Technology Review

