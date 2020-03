Trening sivih celic

Po novem letu telovadnice običajno pokajo po šivih. Najpogostejša novoletna zaobljuba je namreč izguba kilogramov. Poleg telesa je priporočljivo v formo spraviti tudi možgane. Pri tovrstni rekreaciji nam pomagajo naslednje aplikacije.

Prva predstavljena aplikacija, ki dobro razmiga male sive celice, je Lumosity. Svoje poslanstvo začne s preizkusom Fit Test, na podlagi katerega izdela osebno krojeno kravžljanje možganov. Dnevni trening je sestavljen iz iger, ki izboljšujejo pozornost, hitrost, prožnost pomnjenja in sposobnost reševanja najrazličnejših problemov. Končno poročilo razkrije šibka področja, ki jim je treba v prihodnje nameniti več pozornosti. Brezplačna različica vajo omeji na tri izbrana področja, medtem ko 12 evrov mesečno odklene več kot 45 različnih iger, ki poskrbijo za raznolikost vsakodnevne možganske telovadbe.

Elevate je aplikacija, ki za kondicijo sivih celic skrbi z vajami branja, pisanja, govorjenja, poslušanja in osredotočanja. Z igro izboljšuje prebavo informacij, hitrost zajemanja podatkov in matematične sposobnosti naših možganov. Ob prvem testu preveri trenutno stanje uporabnika in prikroji nadaljnje udejstvovanje. Za motivacijo skrbita zanimiva statistika in odklepanje vnaprej določenih dosežkov. Brezplačna različica je omejena, plačljiva pa na voljo v obliki mesečne, letne ali življenjske naročnine.

Po zgledu sorodnih programov nam GEIST takoj po zagonu programa zastavi nekaj vprašanj, s katerimi kasneje prilagodi vsakodnevni trening možganov. Avtorji možganskega fitnesa GEIST trdijo, da petnajstminutna raba programa dnevno vidno izboljša vsrkavanje podrobnosti, poveča spomin, olajša iskanje rešitev na zastavljene probleme ter pohitri odziv v glavi. Vsaka izmed 24 aktivnosti ima več težavnostnih stopenj, skupaj jih je 720. Vse odklene plačljiva različica programa, ki nas vsako leto olajša za 60 evrov.

Digitalna telovadnica za možgane Peak ponuja vadbo na štiridesetih različnih napravah, ki so preproste za uporabo, a težke za obvladovanje. Poleg rednega razgibavanja sivih celic aplikacija premore tudi vaje za pomirjanje in telovadne načrte za krepitev specifičnega področja, na katerem šepamo. Neomejen dostop do telovadnice je plačljiv.

Za konec predstavljamo še večkrat nagrajeno rešitev za krepitev možganskih celic, na katero prisega več kot 10 milijonov uporabnikov po svetu. NeuroNation po začetnem testu nadaljuje z dnevnimi treningi, ki trajajo od 10 do 15 minut in iz seanse v seanso postajajo težji. Izide po želji primerjamo z drugimi uporabniki aplikacije ali s prijatelji, ki jih povabimo k izzivu. Pravi potencial aplikacija razkrije po plačilu mesečne naročnine v višini 12 evrov.