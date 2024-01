Tiskalniki ostajajo »nujno zlo«

Proizvajalci tiskalnikov so preživeli pandemske šoke, zdaj pa se soočajo s spremenjenimi prioritetami podjetij in potrošnikov.

Pandemija koronavirusa in zapiranje gospodarstev sta pred tremi leti šokirala tiskalniško industrijo. Podjetja so zaposlene poslala domov, povpraševanje po poslovnih tiskalnikih se je zaustavilo. A le za četrtletje ali dve, saj so zaposleni, ki so delali od doma, ugotovili, da želijo tudi v domačem okolju kaj natisniti. Številni so pritisnili na svoje delodajalce in dobili tiskalnike. To je povzročilo velik zasuk v povpraševanju po tiskalnikih. Če so v prodaji poslovnih modelov prevladovali manjši in srednje veliki oddelčni tiskalniki in večopravilne naprave, so ob prvih zaprtjih gospodarstev najprej pošli manjši poslovni tiskalniki – potrošniške pa so še bistveno prej razgrabile družine s šolajočimi se otroki.

