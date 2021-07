Tetris kot smisel življenja

Na Facebooku sem v skupini Pozabljen računalnik, kjer se ukvarjajo s staaaaarimi računalniškimi časi, zasledil tole objavo:

Avtor zapisa bi bil verjetno presenečen, če bi vedel, da sem (da, jaz, taisti Mojmir Grlj) VSE točke naredil na deveti stopnji, ker me je sprememba hitrosti samo motila in sem že startal pri največji hitrosti. Takrat sem bil sposoben nekajkrat 'obrniti' Tetris (za tiste, ki ne vedo – ta ruski Tetris je štel rezultat 'samo' do 32.767, ki je bil spremenljivka tipa maxint v Turbo Pascalu, in potem preskočil na -32.767, nato prišteval do ničle in tako dalje). No, seveda ne 'pod pritiskom', kot je bil na tekmovanju. Tam je bil na voljo samo en poskus, potem pa nazaj v vrsto, če se ti je dalo (meni se ni).

Za nagrado so zmagovalcu ponujali svetlobno pero za ZX Spectrum (doma narejeno iz kulija – precej zanikrna zadeva, sem bil prav malo razočaran ...).

Ko sem pred nastopom čakal v vrsti na svoj trenutek, sem poslušal, kako se je neki mulec pogovarjal s sodnikom:

»A lahko tudi jaz igram?«

»Seveda, vsak lahko.«

»Kako se pa to igra?«

»Hja, tu pritisni za levo, tu za desno, tu za obrat ...«

»Kaj, če zmagam? Bom dobil svetlobno pero?«

»Dej, bejži, mulc, to ljudje trenirajo po osem ur na dan v službah, nimaš šans ...«

:-)

Pa še druga – po odigranem Tetrisu sem šel pogledat po sejmu, nato pa sem čez kako uro ali dve stopil preverit, kako se kaj drži moj rezultat. Pa je ravno nekdo spraševal sodnika:

»Kolk pa je kej današnji rekord?«

»Nekej čez 17 tavžent.«

»Uff! Kako pa je ta tip igral?«

»Ti povem, ko da si sproti zmišljuje like, ki padajo dol.«

:-)

V resnici pa sem imel pred večino tekmovalcev nekaj bistvenih prednosti:

1. osem let klavirja

2. dobro obvladanje telegrafije

3. poleg tistih osem ur v službi sem lahko vsak dan treniral še doma, saj sem si namesto avta za enoletno plačo kupil prvi PC (10 MHz 80286 CPU, 1 MB RAM, 40 MB HDD, Č/B Hercules zaslon)

Prste je krmilila neposredno hrbtenjača, brez nepotrebnega procesiranja.

Pa še glede 'turbo tipke': če kdo ne ve – Tetris je različne hitrosti procesorjev uravnaval tako, da je pri zagonu izmeril hitrost PC. Če si ga zagnal na 'turbo' in potem, ko je Tetris že tekel, to izklopil, je vse skupaj delovalo precej počasneje in so sleparji dosegali rekorde na tak način. Tu se seveda tega ni dalo narediti.

Res pa je, da sem jaz treniral obratno – zagnal sem ga na 'normal', pa potem preklopil na 'turbo'. Tisto je bilo šele hitro ...

Op. ur: Gabrijelčič Primož, ki ravno tako nastopa na tej »lestvici najboljših«, je ravno tako »naš« - pri Monitorju je od prve številke naprej.