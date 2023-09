Test televizorjev - Za poznavalce

Tudi letošnje poletje smo se v dopustniških časih kratkočasili ob netflixih in youtubih, ki so se vrteli na 55- in vedno bolj 65-palčnih modelih testnih televizorjev, ki smo jih razpostavili v našem laboratoriju. Ker se primerjalnega testa televizorjev lotimo enkrat letno, je to ravno dovolj dolga doba, da lahko zaznamo in ocenimo razlike, tehnološke in cenovne, ki se zgodile od zadnjega pregleda.

Če kar takoj skočimo na konec – zaznali smo dva trenda, ki ju vsak po svoje vzdržujeta dva sklopa proizvajalcev. Večina med njimi se tudi letos trudi vzdrževati cenovni nivo televizorjev in s tem zaslužka, in to na ta način, da vanje vgrajujejo vedno več in več. Nekateri pa si kupujejo tržni delež in televizorje za manj zahtevne prodajajo po res ugodnih cenah ter pri tem očitno upajo, da bodo nekoč postali znani tudi kot tisti proizvajalec, pri katerem je vredno kupiti tudi zmogljivejše in dražje modele.

