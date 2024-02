Test SSD - Še pomnite?

Neverjetno, kako lahko različne vrste tehnologij sobivajo v prostoru in času. Ob besedici SSD si lahko vsak posameznik v spomin prikliče svojo podobo te tehnologije pomnilniških modulov brez vrtečih se delov: od 2,5-palčnih pogonov, kartic NVME M.2 različnih dolžin, kapacitet in hladilnih reber pa vse do namenskih kartic PCIe.

Z veseljem poročamo, da je na trgu še vedno moč najti vse prej omenjene oblike pogonov za shranjevanje podatkov. A ker kvantiteta ne prinaša nujno tudi kvalitete, smo v laboratoriju zbrali na kup povprečen presek tega, kar naše tržišče ponuja. Premerili smo jih s testnimi programi, t.i. sintetičnimi testi in med njimi ugotovili dokaj velike razlike, kar lahko vidite tudi v grafikonih, ki smo jih sestavili.

