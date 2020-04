Test Samsung Z Flip - Ko iz velikega nastane majhno

Zasloni OLED so tanki, zaslone OLED je mogoče ukriviti, zaslone OLED je mogoče celo zviti v zvitek. Vse to vemo že dolgo, vendar smo šele lani na to temo začeli videvati konkretne izdelke. Pridružil se jim je tudi preklopni Samsung Galaxy Flip Z, ki smo ga preizkusili tokrat.

V nasprotju s preklopnimi telefoni Samsung Galaxy Fold in Huawei Mate X (in Mate Xs), ki so zasnovani tako, da se razprejo v tablico, je Flip Z klasičen pametni telefon, ki se zapre. In s tem postane pol manjši. Taka rešitev je namenjena popolnoma drugim uporabnikom kot omenjeni telefoni/tablice, po našem mnenju pa ima zato tudi več možnosti za uspeh na tržišču.

