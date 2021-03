Test Samsung Galaxy S21 Ultra

Leto je naokoli in Samsung ima v prodaji nove modele Galaxy S. Tokrat še malce prej, kot smo bili vajeni. Preizkusili smo najmočnejši model, Galaxy S21 Ultra, ki pokaže vse, kar Samsung danes zmore.

Oznako »Ultra« je Samsung vpeljal lani, ko je poleg običajnega »majhnega« in »velikega« modela Galaxy S uvedel še nekaj, kar je »še več«. Še večje, še težje, še bolj zmogljivo in, seveda, še dražje. Letošnji S21 Ultra je nekoliko, približno 100 evrov, cenejši od lanskega, ker visoke cene v času korone pač niso najbolj zaželene. Zaslužek Korejcev je najverjetneje vseeno enak, saj v škatli ne dobimo polnilnika (kar je najprej uvedel Apple v svojih iPhonih 12, zdaj pa bodo to, kot kaže, posnemali vsi) in slušalk. Tudi zadnja stran telefona ni več steklena, temveč plastična, vendar to najverjetneje ne zaradi varčevanja. Nam je vsekakor všeč, saj zmanjšuje možnost poškodb ob padcu pa še »magnet za prstne odtise« je s tem manjši. Mimogrede, ko smo že pri zadnji strani – naše osebno (in nestrokovno) mnenje je, da sta letošnji razporeditev in oblikovanost foto objektivov zelo všečni.

