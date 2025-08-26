Televizijska revolucija, mar res?

Mladi informatorji na stojnicah predstavljajo »izjemno« ponudbo, saj naj bi bili za gledanje televizije – plačani! Vse, kar potrebujemo, je njihova naprava, ki bo služila kot neke vrste vmesnik med napravo našega televizijskega ponudnika in televizorjem ter bam ob televizijski sliki prikazovala še oglase. Na vsakem koraku dajo jasno vedeti, da televizijskega programa ne ponujajo in da, seveda, naprave ni treba plačati. Sliši se naravnost fantastično, končno bo od oglaševanja lahko kaj konkretnega v žep kapnilo tudi končnemu uporabniku. Kamen na kamen palača, pravijo.

V vročih poletnih mesecih ste v naših trgovskih središčih morda opazili stojnice z oznako @media, kjer ponujajo povsem novo in svežo, po njihovem mnenju pravo televizijsko revolucijo. Zgrabili smo jo z obema rokama!

Bolgari in slovenska mobilna številka

QR-koda oglasnega letaka, ki smo ga prevzeli v Intersparu na ljubljanskem Viču, nas usmeri na spletno stran atmediaworld.com, kjer izključno v angleščini dobimo nekaj splošnih podatkov o podjetju ATMEDIA EUROPE LTD s sedežem v bolgarski Sofiji. O sami napravi ne izvemo kaj dosti, prav tako tam ni kontaktnih podatkov za pristop k storitvi v Sloveniji, se je pa mogoče na spletno stran prijaviti, a so nas slovenski informatorji na stojnici prijavili nekam drugam.

Na letaku najdemo tudi telefonsko številko (040 345 455) in elektronski naslov (info@media-si.com), kjer nas dokaj ažurno obvestijo, da se je za pristop in prevzem naprave treba osebno oglasiti pri eni izmed stojnic v večjih trgovskih središčih po Sloveniji.

Spletna stran media-si.com seveda ne deluje.

Kako in kam smo vstopili?

Na stojnici v nakupovalnem središču Interspar Vič registracijo opravimo v nekaj minutah; eden izmed prijaznih informatorjev nas prijavi v »sistem« – potrebuje le naše ime, priimek, rojstni datum, telefonsko številko in elektronski naslov. Na napravi, ki smo jo prejeli, se sicer prikaže drugačna QR-koda, kot je na oglasnem letaku, pa nič ne de, z geslom, ki nam ga je dodelil informator, se na telefonu hitro prijavimo v sistem in – že čakamo na cekine. Informator na našem telefonu (se razume!) le še prijazno pozapre vsa okna s soglasji in privolitvami, ki jih spletna stran, na katero smo se prijavili, ponuja, in nam pokaže, kje bomo videli naša zbrana denarna sredstva. Nobenih pogodb, nobenega naslova, nobenega vpisa številke bančnega računa – TRR (kar pa lahko storimo sami, poudarijo), nobenega reverza. Izvolite, odnesite napravo in hvala lepa.

Verjetno vsakemu informatiku ali pa tehnološkemu navdušencu, ki bere te vrstice, že zvonijo vsi alarmi. Kako ni pogodb, ni reverza, kako lahko nekdo kar zapira soglasna okna na tvojem telefonu? Resnica je, da so nas prijazni informatorji preprosto prijavili na spletno stran myworld.com, kar ni navedeno nikjer. Na nobenem letaku ne brošuri ali spletni strani o tem ne piše nič niti nam tega niso vnaprej povedali. Resnici na ljubo na letaku sicer piše, da načrtujejo številne izboljšave in dodatne možnosti zaslužka, a povezava s to stranjo ni bila omenjena. Čemu skrivalnice, povprašate? Ker je myworld.com v resnici naslednica strani, kot so bile Cashback World, Lyoness, Lyconet ipd., ki se jih upravičeno drži slab sloves.

V osnovi so te strani t. i. »cashback sistemi«, torej sistemi, kjer je z nakupovanjem pri partnerjih določen del kupnine v obliki točk povrnjen. A je to le osnovna ponudba. Mimogrede se lahko še včlanimo v »ekskluziven klub«, kjer za »nizko« mesečno naročnino petih evrov dobimo »še bolj ugodne ponudbe« in »še več vračila denarja« in »klubskih točk«. Ah da, seveda, vračilo denarja se izvaja na TRR uporabnika zgolj enkrat mesečno in šele takrat, ko se zbere najmanj pet evrov … Skratka, večinoma drobiž, za večje zaslužke pa lahko seveda vedno investirate v druge produkte, kjer zadeva že pošteno smrdi po Ponzijevi shemi … Mimogrede – mi smo se v myworld.com prijavili prek »priporočitelja Edvarda Jerine«, ki ga nismo nikoli spoznali.

Kaj smo dobili?

Napravica za streženje oglasov, ki smo jo povezali s televizorjem, ni noben presežek, pravzaprav je zelo osnovna, ima kovinsko ohišje, daljinec je majhen, zgolj z osnovnimi tipkami, ki ga je treba vedno res natančno usmeriti v napravo (baterije niso priložene). Na zadnji strani naprave najdemo vhod in izhod HDMi, ethernet priključek (z internetom, ki je nujno potreben za delovanje naprave, se lahko povežemo tudi prek brezžične povezave), dvoje vrat USB-A, optični priključek, koaksialni kabelski priključek in priključek za polnilec. Naprava podpira zgolj HDMI 1.4, kar pomeni, da bo video 4K sicer za silo šel skozi, a na HDR, VRR, ALLM in podobne kratice kar pozabite. Vgrajen je tudi tuner DVB-T/C, a je njegovo delovanje zelo osnovno, prav tako nima nobenega bralnika kodirnih kartic.

Največja zamera gre gretju naprave: po enournem delovanju v prijetno ohlajeni sobi se naprava pregreje do te mere, da se na njej lahko pošteno opečemo. Res pa je, da so nas informatorji opozorili, da je sistem »v fazi razvoja« in ima občasno težave.

Samo oglaševanje, ki se prikazuje ob robu slike, je res nemoteče, oglase pa si lahko še enkrat ogledamo v posebni rubriki, kjer se izpisujejo tudi QR-kode s povezavami do oglaševalcev.

In koliko smo zaslužili v dvotedenskem preizkušanju naprave? Čisto nič, naše dobroimetje je ostalo na ničli. Pravzaprav smo v minusu, saj smo trošili elektriko in internet. Predvsem pa, če ne bi bili pozorni, bi se lahko včlanili v kak plačljivi klub in bi stroški zares narasli.

Imamo pa brezplačno napravo, ki je ne potrebujemo. Američani pravijo, da ni zastonj večerje, mi pa pridodajamo, da take televizijske revolucije ne potrebujete nihče – ne mi, ne vi.