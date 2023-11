Telemach 5G

Pametni telefoni, ki jih mobilni operater prodaja pod svojo blagovno znamko, niso novost. Že pred davnimi leti je take telefone prodajal Telekom Slovenije, v zadnjem času se temu bolj posveča A1, na ta vlak pa je ravnokar stopil tudi Telemach.

Njihov telefon se imenuje preprosto Telemach 5G (powered by United Group, pri čemer je United Group matična poslovna skupina podjetja Telemach), njegova primarna naloga pa je bržkone uporabnikom povedati, da je 5G nekaj, kar je pomembno, in nekaj, kar je na voljo tudi pri Telemachu. Telemach je pri promociji pete generacije mobilnih tehnologij tudi sicer precej glasen in prodoren, včasih celo preveč. Spodaj podpisani, denimo, kot eno izmed kartic SIM uporablja tudi Telemachovo in opaža, kako se telefon redno povezuje kot »5G«, tudi kadar je signal prešibek, da bi se do telefona pretočilo sploh karkoli. Pa pustimo zdaj to.

