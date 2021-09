Telekomunikacijski izzivi desetletja

Medtem ko se trenutno večina dogajanja v panogi telekomunikacij vrti okoli uvedbe mobilnih omrežij pete generacije, smo preverili, s katerimi izzivi se bo morala soočiti proti koncu desetletja.

Čeprav se zdijo mobilna omrežja 5G s svojo odzivnostjo in gigabitnimi hitrostmi ta hip univerzalen odgovor na vse izzive, povezane s povezljivostjo in telekomunikacijskimi potrebami, vendarle ni tako. Je dovolj, da ena bazna postaja na relativno majhnem področju s signalom pokrije milijon naprav? Z vidika današnje običajne rabe, ko se na mobilno povezljivost zanašajo predvsem pametni telefoni in tu pa tam kakšna tablica ter prenosni računalnik, vsekakor. Kaj pa, ko v enačbo vstopijo malodane še vse ostale električne naprave, z najrazličnejšimi senzorji na čelu? Pravi scenarij vseprisotnega interneta stvari se v praksi sploh še ni uresničil. Kje so šele samovozeči avtomobili, ki »se pogovarjajo« med seboj, s semaforji, cesto, električnimi skiroji, parkomati itd.

