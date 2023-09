Telekomunikacijska infrastruktura ni potonila

Od avgustovskih poplav je minilo ravno toliko časa, da smo lahko pogledali nekaj statistike. Medtem ko je zunaj drla voda, so ljudje množično drli na splet. Med poplavami je internetni promet v celotni državi močno porasel, ljudje so spremljali novice, klicali znance in pošiljali sporočila. Internetna infrastruktura je naravno katastrofo in povečan promet prestala z odliko.

Da je v prvi petek v avgustu Slovenijo zajela najhujša povodenj od samostojnosti, je bilo opaziti že s pogledom skozi okno. A da se dogaja nekaj neobičajnega, je bilo videti tudi po internetnem prometu. Včasih so ljudje ob izrednih dogodkih vključili radio, kasneje televizijo, danes pa se odpravijo na splet. Avgustovski dogodki so pokazali, zakaj je internet kritična infrastruktura, dostop do njega pa mora postati človekova pravica. Med poplavami smo se namreč po informacije množično odpravili na splet, telekomunikacijska omrežja pa so odigrala ključno vlogo pri obveščanju in koordinaciji.

Zakup člankov