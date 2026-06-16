Telefoni - Najboljši mikrofon je tisti, ki ga sploh ne potrebuješ

To je ena najbolj razširjenih sodobnih tehnoloških teorij zarote, ker temelji na osebni izkušnji. Ne gre za oddaljene elite, tajne laboratorije ali nerazumljive satelite, ampak za nekaj, kar se zdi vsakdanje in preverljivo. »Točno o tem sem govoril, potem pa sem videl oglas.« Dokaz je občutek, ta pa je zelo prepričljiv.

Skoraj vsak pozna ta prizor. S prijateljem se pogovarjamo o dopustu, novih supergah, kuhinjskem aparatu ali bolezni domačega psa. Telefona se nismo dotaknili, ničesar nismo iskali, nobene aplikacije nismo odprli. Nekaj ur pozneje se na zaslonu pojavi oglas prav za to stvar. Naključje? Težko. Razlaga, ki se ponuja sama od sebe, je preprosta in srhljiva: telefon nas posluša.

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Skoraj vsak pozna ta prizor. S prijateljem se pogovarjamo o dopustu, novih supergah, kuhinjskem aparatu ali bolezni domačega psa. Telefona se nismo dotaknili, ničesar nismo iskali, nobene aplikacije nismo odprli. Nekaj ur pozneje se na zaslonu pojavi oglas prav za to stvar. Naključje? Težko. Razlaga, ki se ponuja sama od sebe, je preprosta in srhljiva: telefon nas posluša.

To je ena najbolj razširjenih sodobnih tehnoloških teorij zarote, ker temelji na osebni izkušnji. Ne gre za oddaljene elite, tajne laboratorije ali nerazumljive satelite, ampak za nekaj, kar se zdi vsakdanje in preverljivo. »Točno o tem sem govoril, potem pa sem videl oglas.« Dokaz je občutek, ta pa je zelo prepričljiv.

Toda zanimivo pri tej teoriji ni le vprašanje, ali telefon res ves čas posluša. Še zanimivejše je, da mu tega pogosto sploh ni treba početi.

Sodobno spletno oglaševanje temelji na količini podatkov, ki je bila še pred nekaj desetletji nepredstavljiva. Telefon ve, kje smo bili, katere aplikacije uporabljamo, kaj smo iskali, katere strani smo obiskali, pri kom smo prespali, s kom se pogosto srečujemo, s katerim omrežjem Wi-Fi smo povezani, kaj kupujemo, katere videe gledamo in kdaj se običajno dolgočasimo. Oglaševalski ekosistem namreč sestavlja množica posrednikov, sledilnikov, piškotkov, identifikatorjev, aplikacij, platform in podatkovnih zbirk, ki znajo iz drobcev sestaviti presenetljivo natančen portret.

Oglas se zato včasih zdi kot prisluškovanje, čeprav je v resnici sad sklepanja. Če je vaš prijatelj iskal kolesarsko opremo, če sta bila skupaj na isti lokaciji, če imata podobne interese, če sta oba obiskala isto trgovino ali če vaša zgodovina nakupov kaže, da ste prav zdaj dober kandidat za nov izdelek, sistem ne potrebuje posnetka pogovora. Dovolj je ustrezna količina podatkov in statistike. V tem smislu je resnica manj filmska, a bolj neprijetna: ne živimo nujno v svetu, kjer telefon ves čas posluša, ampak v takem, kjer nas je pogosto mogoče »prebrati« tudi brez poslušanja.

Seveda to ne pomeni, da je mikrofon nepomemben. Telefoni, pametni zvočniki, slušalke, televizorji in aplikacije imajo mikrofone z razlogom. Glasovni pomočniki morajo zaznati ukaz. Aplikacije za sporočanje snemajo glasovna sporočila. Družbena omrežja omogočajo videe in prenose v živo. Tipkovnice lahko uporabljajo narekovanje. Vsaka od teh funkcij je lahko koristna, a vsaka zahteva dovoljenje, zaupanje in programsko zaščito. Napake, zlorabe in napačne nastavitve niso teorija zarote, ampak običajen del digitalnega sveta.

Vprašanje »Ali me telefon posluša?« je zato napačno zastavljeno. Bolje je vprašati: Kaj vse telefon ve tudi takrat, ko ne posluša? Katere podatke zbirajo aplikacije, ki jih uporabljamo vsak dan? Zakaj vremenska aplikacija potrebuje natančno lokacijo? Zakaj igra želi dostop do stikov? Zakaj družbeno omrežje ve, da razmišljamo o nakupu, še preden smo ga vpisali v iskalnik? In zakaj smo se navadili, da ob namestitvi aplikacije čim hitreje pritisnemo »dovoli«?

Mit o telefonu, ki skrivaj posluša vse pogovore, je privlačen, ker ima jasnega krivca. Nekdo je vključil mikrofon. Nekdo je kršil mejo. Nekdo nas je ujel. Resničnost je bolj razpršena in zato težje prebavljiva. Ni nujno, da obstaja eno veliko uho, ki visi nad nami. Namesto tega je na voljo tisoče majhnih beležk o našem vedenju, premikanju, navadah, stikih in zanimanjih. Vsaka zase je morda nedolžna. Skupaj pa povedo dovolj, da se oglas zdi kot miselni trik.

Teorija zarote pravi: Telefon me posluša. Tehnološka resničnost pogosto odgovori: Ni mu treba. To pa ni nujno bolj pomirjajoče.

Ali nam telefon res prisluškuje?

Občutek, da nam pametne naprave nenehno prisluškujejo prek vgrajenih mikrofonov, je postal ena najbolj trdovratnih in razširjenih sodobnih tehnoloških urbanih legend. Ljudje so pripravljeni priseči, da so njihovi pogovori edini mogoči vir, iz katerega bi oglaševalski algoritmi lahko črpali tako specifične podatke. Strah pred nenehnim nadzorom je povsem razumljiv, saj meji na vdor v najintimnejše kotičke našega življenja, vendar resničnost, ki se skriva v ozadju digitalnega oglaševanja, prinaša še veliko bolj neprijetno spoznanje. Tehnološki giganti sploh ne potrebujejo našega mikrofona, da bi vedeli, kaj si želimo, kaj nameravamo kupiti in o čem razmišljamo. Podatki, ki jih prostovoljno ali nevede puščamo za seboj vsako sekundo uporabe interneta, so namreč tako podrobni, da lahko algoritmi z zastrašujočo natančnostjo napovedo naše prihodnje vedenje. Zmotno prepričanje o prisluškovanju izhaja iz dejstva, da človeški možgani težko dojemajo obseg in prefinjenost sodobnega podatkovnega rudarjenja. Ko se soočimo z oglasom, ki se popolnoma ujema z našim nedavnim pogovorom v živo, logično sklepamo, da je naprava posnela naš zvok. Resnica pa je, da so oglaševalski profili, ki jih podjetja gradijo o nas, tako natančni, da delujejo kot digitalni jasnovidec. Tehnologija nas pozna bolje, kot poznamo sami sebe, in z analizo naših vsakodnevnih navad predvidi naše želje, še preden se jih sploh zavedamo.

Ko se nam na družbenih omrežjih začnejo prikazovati oglasi z željami, o katerih smo spregovorili zgolj na glas, je nečednega delovanja najprej osumljen mikrofon telefona, ki nas danes spremlja povsod.

Da bi razumeli, kako lahko telefon pozna naše skrite želje brez uporabe mikrofona, moramo najprej razbiti iluzijo, da smo na spletu anonimni posamezniki. Vsakič ko odklenemo zaslon, začnemo ustvarjati nevidne sledi, ki jih velika tehnološka podjetja zbirajo, združujejo in analizirajo. Iz teh nastane naš digitalni dvojnik, izjemno podroben profil, ki ne vsebuje le našega imena in starosti, temveč beleži tudi naše psihološke vzorce, politična prepričanja, finančne zmožnosti in trenutno čustveno stanje. Ko se nam oglas zdi nepojmljivo oseben, je to rezultat delovanja kompleksnih algoritmov strojnega učenja. Ti sistemi ne delujejo na podlagi ene same informacije, temveč povezujejo tisoče drobnih podatkovnih točk v celoto. Algoritem ve, kako hitro drsimo skozi objave, katere fotografije nas zadržijo sekundo dlje, čeprav jih nismo všečkali, in ob kateri uri najpogosteje nakupujemo. Ko se ti podatki združijo z milijoni drugih uporabnikov, sistem prepozna vzorce, ki so človeškemu umu popolnoma nevidni. Če je tisoč ljudi z enakimi navadami kot mi prejšnji teden kupilo neki izdelek, bo sistem predvidel, da ga bomo kmalu želeli tudi sami. Oglas, ki ga vidimo, torej ni posledica tega, da je telefon slišal naš pogovor, temveč matematičnega izračuna, ki je ugotovil, da smo statistično zreli za neki nakup. Zadnji ključni element nevidne mreže je socialni graf, zemljevid vseh naših povezav z drugimi ljudmi, ki prikazuje, kdo je povezan s kom in kako močne ali pomembne so te povezave. Pametni telefoni redno pregledujejo naše imenike, sezname klicev in profile na družbenih omrežjih. Algoritmi natančno vedo, kdo so naši družinski člani, kdo sodelavci in s kom se družimo ob koncu tedna. Socialni graf omogoča oglaševalcem sklepanje o naših interesih na podlagi interesov ljudi, ki nas obkrožajo, kar vodi do najprepričljivejših iluzij o prisluškovanju.

Lokacija telefona je eden močnejših virov informacij za oglaševalce.

Eden močnejših virov informacij za oglaševalce je naša geografska lokacija. Večina uporabnikov pametnih telefonov nas ima stalno vklopljen GPS, poleg tega se naprava povezuje tudi z lokalnimi mobilnimi oddajniki in javnimi omrežji Wi-Fi. Neprekinjen tok lokacijskih podatkov razkriva zelo veliko o našem življenjskem slogu. Podjetja natančno vedo, v kateri trgovini nakupujemo, katero telovadnico obiskujemo, kje pijemo jutranjo kavo in mimo katerih oglasnih panojev se vozimo v službo. Če preživimo pol ure v avtosalonu, bo algoritem takoj sklepal, da kupujemo novo vozilo, in nas v naslednjih dneh zasul s takšnimi ponudbami. Poleg fizičnega oglaševalci natančno spremljajo tudi naše digitalno gibanje. Spletni piškotki in naprednejše tehnologije sledenja, kot so digitalni prstni odtisi brskalnikov, beležijo vsako spletno stran, ki jo obiščemo. Ko si ogledujemo čevlje v spletni trgovini, ta informacija ne ostane tam. Prek oglaševalskih kod se prenese v omrežja, ki upravljajo oglase na popolnoma drugih spletnih mestih in družbenih medijih. Zgodovina iskanja je neposreden vpogled v naše misli. Vprašanja, ki jih zastavljamo iskalnikom, pogosto razkrivajo naše skrbi, zdravstvene težave, želje ali načrte za prihodnost, vse to pa so dragoceni podatki, ki takoj najdejo pot do oglaševalskih profilov.

Z informacijami o nameščenih aplikacijah algoritmi o nas ugotovijo veliko zanimivih stvari.

Aplikacije, nameščene na telefonu, prav tako nenehno poročajo o naši dejavnosti. Med njimi so tudi takšne, ki na prvi pogled nimajo nobene povezave z oglaševanjem, na primer svetilke, kalkulatorji ali preproste igre, ki pogosto vsebujejo skrite sledilne dele kode. S temi aplikacije zbirajo podatke o tem, kdaj jih odpremo, kako dolgo jih uporabljamo in katere druge aplikacije imamo na napravi. Iz seznama nameščenih aplikacij algoritem zlahka ugotovi, ali imamo otroke, trgujemo s kriptovalutami, poskušamo shujšati ali morda iščemo novo zaposlitev.

S prijatelji in z družinskimi člani nas povežejo brezžična omrežja, ki jih hkrati uporabljamo.

Naslednji dejavnik pri ustvarjanju iluzije prisluškovanja je moč skupnih omrežij in prepletenih gospodinjstev. Ko se s prijatelji ali z družinskimi člani povežemo z istim domačim ali službenim omrežjem Wi-Fi, tehnološki sistemi to takoj zaznajo. Naše naprave v digitalnem svetu nastopajo kot skupina, ki deli skupni prostor in čas. V praksi to pomeni, da se podatki o brskanju ene osebe neposredno kažejo v oglasih, ki jih vidi druga oseba. Če partner na svojem računalniku intenzivno raziskuje destinacije za dopust v Grčiji, bo sistem predvideval, da bomo tja verjetno potovali tudi mi. Čeprav nismo odprli niti ene spletne strani o Grčiji ali o njej pisali, bomo na svojem telefonu začeli prejemati oglase za grške hotele. Ko bomo naslednji dan med kosilom govorili o dopustu in nato videli tak oglas, bomo seveda zmotno mislili, da je telefon poslušal naš pogovor. V resnici je sistem preprosto povezal skupni IP-naslov s partnerjevo zgodovino brskanja. Tak mehanizem deluje tudi zunaj domačega okolja. Ko smo na že omenjeni kavi s prijateljem, sta najina telefona pol ure na zelo kratki razdalji, zato sistemi prek povezav bluetooth, lokacijskih podatkov ali skupnega omrežja Wi-Fi prepoznajo, da sva preživela čas skupaj. Če je prijatelj neposredno pred srečanjem ali med njim brskal za novimi tekaškimi copati, bo algoritem sklepal, da je tema morda zanimiva tudi za nas. Vpliv prijateljevih interesov se prelije na naš oglasni profil. Nakupni vzorci znotraj posameznih družbenih skupin so izjemno nalezljivi, oglaševalski sistemi pa to izkoriščajo z neverjetno učinkovitostjo, saj vedo, da ljudje pogosto kupujemo stvari, ki jih imajo ali si jih želijo naši znanci.

Fizično početje z digitalnim med drugim povežejo kartice zvestobe.

Na koncu so tu še podatkovni posredniki. Pogosto se sprašujemo, kako lahko podjetje, pri katerem smo kupili čevlje v fizični trgovini, ta nakup poveže z našim profilom na Facebooku ali Googlu. Odgovor se skriva v delovanju podatkovnih posrednikov. To so specializirana podjetja, ki delujejo v senci digitalnega gospodarstva in katerih edini namen so zbiranje, združevanje ter nadaljnja prodaja osebnih podatkov milijard ljudi po vsem svetu. Te organizacije kupujejo informacije iz najrazličnejših virov, vključno z registri nepremičnin, s podatki o izdaji kreditnih kartic, klubi zvestobe v trgovinah in z javno dostopnimi evidencami. Ko v lokalni trgovini ob nakupu predložimo kartico zvestobe, trgovina zabeleži vsak izdelek, ki smo ga kupili, natančen čas nakupa in porabljeni znesek. Podatki se nato v anonimizirani ali delno anonimizirani obliki prodajo podatkovnim posrednikom. Ti informacije povežejo z našim naslovom elektronske pošte ali s telefonsko številko, ki ju uporabljamo tudi za prijavo v družbena omrežja. Ko Facebook ali Google kupi dostop do teh zbirk podatkov, se naš spletni profil združi z našim nakupovalnim vedenjem iz fizičnega sveta. Rezultat je popolnoma integriran oglaševalski profil, ki natančno ve, katere blagovne znamke hrane kupujemo, koliko denarja zapravimo za gorivo in kdaj smo nazadnje kupili pralni prašek. Takšna raven integracije podatkov povsem odpravi potrebo po kakršnemkoli zvočnem snemanju.

Telefon lahko samodejno vklopi mikrofon. Kdaj ga, določajo nastavitve posameznih aplikacij.

Kljub vsem doslej navedenim dejstvom ostaja vprašanje, kaj pa vsa tista dovoljenja za uporabo mikrofona in kamere, ki jih moramo odobriti aplikacijam ob namestitvi. Ali to ne dokazuje, da imajo aplikacije tehnično možnost, da nas poslušajo? Odgovor je pritrdilen v smislu, da tehnologija obstaja, vendar je njena uporaba na strani operacijskih sistemov regulirana in podvržena strogemu nadzoru. Aplikacije potrebujejo dostop do mikrofona za opravljanje osnovnih funkcij. Snemalnik zvoka ga potrebuje za snemanje glasovnih zapiskov, komunikacijske aplikacije za klice, družbena omrežja pa za snemanje videoposnetkov neposredno v aplikaciji. Sodobni operacijski sistemi, kot sta Applov iOS in Googlov Android, zelo strogo upravljajo ta dovoljenja. V zadnjih različicah obeh sistemov so uvedeni jasni vizualni indikatorji, kot je zelena ali oranžna pika v zgornjem kotu zaslona, ki uporabnika takoj opozori, ko katerakoli aplikacija aktivno uporablja mikrofon ali kamero. Če bi aplikacija poskušala potihoma snemati zvok v ozadju, ko je telefon zaklenjen ali ko uporabljamo kaj drugega, bi lučka neprekinjeno svetila in nas na zlorabo takoj opozorila. Operacijski sistemi prav tako onemogočajo aplikacijam v ozadju dostop do strojne opreme za zvok, razen v specifičnih primerih, kot so aktivni telefonski klici ali predvajanje glasbe.

Če pustimo ob strani vprašanje zasebnosti in se osredotočimo zgolj na tehnično in ekonomsko plat nenehnega snemanja zvoka, hitro ugotovimo, da bi bil takšen podvig za tehnološka podjetja popolnoma nesmiseln in neizvedljiv. Predstavljajte si logistični izziv, ki bi ga prineslo nenehno snemanje zvoka z milijardami pametnih telefonov po vsem svetu, štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. Prva velika ovira je poraba energije in lokalnih virov na samem telefonu. Pretakanje ali obdelava zvoka v realnem času zahteva nenehno delovanje procesorja. Če bi naš telefon ves čas snemal, analiziral in pošiljal zvočne datoteke na oddaljene strežnike, bi se naprava nenehno pregrevala. Baterija, ki jo danes zmerno uporabljamo ves dan, bi se izpraznila v nekaj urah in takoj bi opazili, da je z napravo nekaj drastično narobe. Druga ovira je prenos podatkov. Zvočne datoteke, tudi močno stisnjene, zavzamejo precej prostora. Nenehno pošiljanje teh podatkov prek mobilnih omrežij bi povzročilo ogromno porabo prenosa podatkov. Hitro bi zaznali, da so naši mesečni zakupi podatkov porabljeni v nekaj dneh, čeprav telefona skoraj nismo uporabljali. Tretji in morda največji tehnični izziv pa je obdelava teh podatkov na strani strežnikov. Človeški govor je poln hrupa iz okolice, prekinitev, narečnih posebnosti in ironije. Analiza stotih milijonov ur nefiltriranega zvoka iz žepov in torbic bi zahtevala nepredstavljivo računalniško moč in ogromne količine električne energije za delovanje podatkovnih centrov. Stroški shranjevanja in analize teh večinoma neuporabnih zvočnih posnetkov bi daleč presegli finančno korist, ki jo podjetja dobijo od prodaje ciljnih oglasov. Zakaj bi torej trošila milijarde za zapleteno in drago analizo zvoka, ko lahko z veliko manjšim finančnim vložkom s preprostimi tekstovnimi podatki o lokaciji in piškotkih dobijo informacije, ki so veliko bolj prečiščene, natančnejše in enostavnejše za obdelavo?

Evropska unija opredeljuje nepooblaščeno snemanje zvoka državljanov kot hudo kaznivo dejanje.

Dodatno tveganje pri takšnem ravnanju za podjetja predstavlja pravni vidik. V regijah z visoko stopnjo zaščite zasebnosti, kot je Evropska unija z zakonodajo GDPR, je stalno in nepooblaščeno snemanje zvoka državljanov hudo kaznivo dejanje. Podjetja, ki bi jih ujeli pri takem ravnanju, bi se soočila z astronomskimi finančnimi kaznimi, ki bi lahko dosegle več odstotkov njihovih svetovnih prihodkov, poleg tega pa bi popolnoma uničila svoj ugled na trgu. Varnostni raziskovalci nenehno analizirajo omrežni promet, ki zapušča pametne telefone. Če bi katerakoli večja aplikacija pošiljala skrite pakete zvočnih podatkov na oglaševalske strežnike, bi to neodvisni strokovnjaki že zdavnaj odkrili in javno razkrili. Ko o vsem skupaj razmislimo trezno, vidimo, da je bojazen pred nepooblaščenim snemanjem telefona odveč. Veliko verjetneje je, da so podjetja naše interese ugotovila z vsemi zgoraj navedenimi prijemi ali pa nam jo je zagodla psihologija. Vsak dan vidimo na stotine oglasov, večino jih ignoriramo. Ko pa se oglas ujema z nedavnim pogovorom ali mislijo, ga nenadoma opazimo in si ga zapomnimo. Temu pravimo potrditvena pristranskost, pojav, ko si zapomnimo neverjetna ujemanja, medtem ko pozabimo na vse napačne oglase, ki jih je sistem zgrešil.

Na Androidu lahko natančno vidimo tako zahtevana kot odobrena dovoljenja posameznih aplikacij.

Čeprav telefon najverjetneje ne snema naših pogovorov, to še ne pomeni, da moramo nemočno sprejeti nenehno digitalno sledenje. Zavedanje, kako sistemi delujejo, nam omogoča, da sprejmemo konkretne korake za zaščito svoje zasebnosti in omejimo količino podatkov, ki jih delimo z oglaševalskimi omrežji. Prevzem nadzora nad lastno napravo je ključen za zmanjšanje občutka izpostavljenosti. Prvi korak je temeljit pregled dovoljenj, ki jih imajo nameščene aplikacije. Na telefonih z operacijskima sistemoma Android in iOS obiščemo nastavitve zasebnosti (Privacy & Security) in si ogledamo seznam vseh aplikacij, ki imajo dostop do mikrofona, kamere in lokacije. Pri pregledu je potrebna izdatna kritičnost. Ali preprosta ugankarska igra res potrebuje dostop do mikrofona? Ali aplikacija za urejanje fotografij res ne more brez natančne lokacije v realnem času? Če aplikacija za svoje delovanje ne potrebuje nekega dovoljenja, ji ga odvzamemo. Sodobni sistemi omogočajo tudi nastavitev, da aplikacija do lokacije dostopa le takrat, ko je aktivno odprta na zaslonu (While Using the App), kar preprečuje nenehno sledenje v ozadju.

Zaščitimo se z uporabo varnega spletnega brskalnika ter uporabo iskalnika, ki mu je naša zasebnost prioriteta. Takšen je na primer DuckDuckGo.

Naslednji pomemben ukrep je omejitev sledenja za oglaševalske namene na ravni operacijskega sistema. Apple je z uvedbo funkcije App Tracking Transparency močno spremenil pravila igre, saj morajo aplikacije izrecno zahtevati dovoljenje za sledenje v drugih aplikacijah in na spletnih straneh. Ko se prikaže to okno, vedno izberemo možnost, da aplikaciji ne dovolimo sledenja. Na sistemih Android lahko prav tako obiščemo nastavitve zasebnosti in oglaševanja ter izklopimo personalizacijo oglasov ali ponastavimo svoj oglaševalski ID. S tem izbrišemo pretekle povezave in algoritmi nas bodo morali začeti spoznavati znova, kar takoj zmanjša natančnost njihovih oglasov. Čiščenje digitalnih sledi v spletnih brskalnikih je prav tako ključnega pomena. Uporaba brskalnikov, usmerjenih v zasebnost, ki privzeto blokirajo sledilne piškotke tretjih oseb (Brave), lahko drastično zmanjša količino podatkov, ki jih oglaševalci zberejo med našim brskanjem po spletu. V nastavitvah brskalnika je priporočljivo redno brisati zgodovino brskanja in piškotke ter vklopiti funkcijo za preprečevanje sledenja. Prav tako je pametno razmisliti o uporabi iskalnikov, ki ne shranjujejo zgodovine iskanja in ne gradijo profila (DuckDuckGo).

Zavedati se moramo tudi svojih dejanj v fizičnem svetu. Vsakič ko nas trgovina ob nakupu prosi za e-poštni naslov ali telefonsko številko oziroma ko se registriramo za kartico zvestobe, ji prostovoljno predajamo ključ za povezavo našega fizičnega in digitalnega življenja. Če je mogoče, se izogibajmo posredovanju teh podatkov ali ustvarimo poseben elektronski naslov, namenjen izključno nakupovanju in neželeni pošti, ki ni povezan z našimi računi na družbenih omrežjih. Na koncu velja nameniti pozornost tudi omrežnim povezavam. Na javnih mestih izklopimo samodejno povezovanje z odprtimi omrežji Wi-Fi in s povezavo bluetooth, če je ne uporabljamo. Tako bomo preprečili, da bi lokalni oddajniki beležili našo prisotnost in nas povezovali z ljudmi v neposredni bližini. Z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko internetni promet dodatno šifriramo in skrijemo svojo pravo lokacijo pred ponudniki spletnih storitev in oglaševalskimi omrežji.

Pametni telefoni so postali nepogrešljiv del vsakdana, vendar to plačujemo z izgubo zasebnosti. Teza, da nas telefon posluša, je tehnično napačna, a opozarja na resničen problem: stopnja nadzora, ki jo omogočamo z deljenjem podatkov, je dosegla raven, ki ogroža naš občutek avtonomije. Ko naslednjič vidimo oglas za nekaj, o čemer smo pravkar govorili, se nam ni treba bati mikrofona. Raje pomislimo na nevidno, a izjemno učinkovito mrežo podatkov, ki smo jo sami ustvarili okoli sebe, in naredimo korake, da jo vsaj nekoliko omejimo. Zasebnost v digitalni dobi ni samoumevna, temveč nekaj, za kar se moramo aktivno in nenehno truditi.