Telefoni: Kateri iPhone? Lahka izbira.

Apple je v zadnjem letu izdal štiri nove telefone in seveda se da še vedno kupiti tudi starejše modele. Vseeno pa smo letos v takšni situaciji, da je pri Applu izbira dokaj preprosta, saj imajo na policah dva telefona, ki sta glede na razpoložljive evre edina prava izbira.

Začnimo pri dražjih telefonih, kjer je mogoče povsem odmisliti najdražja modela iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max. To sta sicer najboljša iphona letos, a ko rečemo najboljša, se to dejansko skrči na zaslon OLED in zoom lečo na zadnji strani. To sta praktično edini resni razliki v primerjavi z iPhonom 11. Da ne bo pomote, zaslon OLED je super in okoli zaslona je pri Pro modelih manj roba. Prav tako je kamera, ki ima lečo zoom lečo, bolj prilagodljiva razmeram. Poleg tega vsi vedo, da imaš Pro iPhone, ker so na »štedilniku« na zadnji strani tri leče in ne dve, ki sta na enajstki. Ampak iPhone 11 ima enak procesor kot Proja. To je najpomembnejša postavka. Večina ostalih proizvajalcev v »lite« oziroma telefone brez besede Pro/+/ daje manj zmogljive procesorje in tako seveda tudi privarčuje. Apple pa je ubral boljšo pot in v »cenejši« telefon dal praktično enako drobovje. In ker je zdaj fotografija vse bolj odvisna od strojne obdelave slike, je tudi fotoaparat enako zmogljiv v »cenejši« napravi. Poleg glavne leče ima enajstica še širokokotno, ki je za naš okus bolj zabavna in uporabna kot zoom. Apple je tako dejansko privarčeval z zaslonom, ki je LCD in ima nižjo ločljivost. Ampak ... Gre za zelo dober, svetel LCD in večina tega ne bo opazila. Kdo bo pa potem kupoval 11 (Pro)? Tisti, za katere cena ni ovira, ki bi radi najboljši iphone in ki bodo zares, ampak zares, uporabljali zoom lečo. Pa tudi taki, ki ne bodo preboleli, da imajo na zadnji strani lečo manj, če jo uporabljajo ali ne. iPhone 11 ni najcenejši iphone in ni najboljši iphone, je pa tisti, ki se ga letos najbolj izplača kupiti. Pa še tole, naj vas ne zavede iPhone XR, ki je cenovno ugodnejši kot 11, a ima na zadnji strani le eno lečo. Širokokotna leča in boljši procesor sta vredna tistih 100 EUR razlike v ceni.

Medtem ko je iPhone 11 tisti pravi, je težko mimo pred kratkim predstavljenega iPhona SE. Ta ima nekaj konkretnih kompromisov in je dejansko dosti slabša naprava kot 11 (Pro), a kaj, ko je Apple tudi v SE dal enako zmogljiv procesor. To pa za seboj potegne dejstvo, da bo SE dolgo deležen posodobitev in dolgo ne bo postal počasen in manj uporaben, kar se rado dogaja starejšim telefonom oziroma tistim, ki imajo šibke procesorje. Medtem ko iPhone 11 pri fotografiji malenkost zaostaja za 11 Pro, pa ima SE le eno lečo in tako rekoč enak fotoaparat kot iPhone 8. Seveda zna zdaj iOS sliko boljše obdelati zaradi najnovejšega procesorja, a to je le dober fotoaparat, medtem ko je tisti v 11 (Pro) izjemen. Zaslon ima enako gostoto pik kot tisti v enajstici, a je manjši in ima ogromno čelo ter brado. To telefon resno postara in deluje staromodno. Ne pomaga niti TouchID bralnik prstnih odtisov na prednji strani pod zaslonom. iPhone SE je telefon, ki ga je Apple poslal na police za vse tiste, ki nočejo dati denarja za 11 (Pro), ali pa za take, za katere fotografija ni pomembna in bi radi malce manjši telefon. Letos je SE super kupčija, ker ima najnovejši procesor in zelo verjetno tega telefona ne bodo posodobili naslednja štiri leta. Vsako leto bo ta procesor bolj star in zato bo nakup manj smiseln. Če pa bi radi cenejši (tokrat brez narekovajev) iphone in vas ne moti slabša kamera, je iPhone SE super izbira. Za legitimen telefon pa vseeno raje poglejte v smer iPhona 11. Ta je letos resnično izjemna kupčija.