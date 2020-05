Telefoni brez Googla

Novi telefoni podjetja Huawei so ostali brez Googlovih storitev, kar pomeni, da nimajo niti najbogatejše tržnice v svetu operacijskega sistema Android. Brez programov vseeno niso, saj digitalne robe ne ponuja le Google Play. Alternativne tržnice, ki jih namestimo z uradnih spletnih strani, ponujajo marsikateri zanimiv izdelek za povečanje nabora ustrežljivosti izbranega mobilnega spremljevalca.

Prva med alternativnimi tržnicami ima svetlo prihodnost. Huawei je namreč napovedal, da bo AppGallery postala večja od Googlove mobilne trgovine, in vanjo vložil precej denarja, kar se pozna tudi na ponudbi. Tej sicer manjka nekaj udarnih naslovov, a jih veliko ponuja ob pomoči preprostega trika, aplikacije, ki na uradnih spletnih straneh posameznih programov poišče namestitev v obliki datoteke APK in jo v primeru zadetka v Huawei AppGallery predstavi s povezavo do namestitve in z gumbom Get namesto Install.

