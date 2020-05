Telefon kot spletna kamera

Zadnje čase preživimo na internetu večji del službenega vsakdanjika. Na liniji je vedno več sestankov, sodelovalnega dela in komunikacije s sodelavci. Naša delovna mesta so seveda temu primerno opremljena, po večini imamo prenosnike ali spletno kamero z zvočniki in mikrofonom. Kaj pa če bi imeli zunanjo kamero? Kaj pa če bi to bil kar telefon?

Hitro smo se navadili na delo od doma. Večinoma smo bili ustrezno opremljeni in po začetni zmedi je sčasoma tudi znotraj domačih štirih sten zavladala produktivnost. Največ težav nam je povzročala spletna kamera: ali je nismo imeli (niti zvočnikov in mikrofona) ali pa nam je bila trn v peti njena neprilagodljivost. Lastniki prenosnikov smo tako med sestanki tožili nad obračanjem težke elektronske škatle, ljubitelji stacionarnih PC pa nad splošnim pomanjkanjem slike (in zvoka). Niti zavedali se nismo, da je rešitev vseh naših težav sleherniku na dosegu roke. Vlogo spletne kamere, kot mnoge druge, lahko namreč uspešno prevzame skorajda vsak pametni telefon.

Zakup člankov