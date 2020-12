Tekma za virtualno sestankovanje se zaostruje

Videokonferenčni sistemi so v času epidemije postali nepogrešljivo sredstvo za kolikor toliko normalno delo, učenje pa tudi druženje na daljavo. Računalniška podjetja zato že od pomladi delajo nadure, da bi množice uporabnikov nagovorila k izbiri prav njihove videokonferenčne rešitve. Še nikoli se nobena kategorija programske opreme ni razvijala tako hitro kot prav orodja za komuniciranje in delo na daljavo. Mnoge analize kažejo, da to zdaj že postaja tehnologija, ki spreminja družbo, tudi za čase po epidemiji.

Redko se dogaja, da v istem letu dvakrat na veliko pišemo o isti skupini izdelkov, toda leto 2020 po vseh kriterijih vsekakor ni običajno. Ko smo letos konec spomladi prvič pregledali področje ponudbe videokonferenčnih rešitev, tudi kot pomoč javnosti, saj je večina tovrstne rešitve prvič resno vzela v roke, smo kar nekako slutili, da je tedanje stanje ponudbe šele začetek novega vala razvoja in inovacij.

