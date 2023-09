Tehnološko gnano šolstvo? Ne še ...

Kako pomembna je tehnologija v izobraževanju? Menda vedno bolj. Z njenim vključevanjem v obstoječe učne načrte lahko učitelji izkoristijo obogateno, interaktivno pa tudi spletno poučevanje ter učenje kot močno izobraževalno orodje.

Po podatkih Mednarodnega združenja za tehnologijo v izobraževanju (ISTE) so bila številna današnja delovna mesta, posebej tista, po katerih je veliko povpraševanje, ustvarjena v zadnjem desetletju. Tehnološki napredek spodbuja globalizacijo in digitalno preobrazbo, ki ne povzročata sprememb le na delovnih mestih, temveč tudi v izobraževanju. Učitelji lahko učencem pomagajo pridobiti potrebna znanja in spretnosti za uspeh na poklicnih področjih prihodnosti. V teoriji. V praksi pa skorajda ni podjetja, ki danes ne bi tarnalo nad tem, da šolski sistem ne oblikuje kadrov, kakršnih bi si želeli. In tako se za marsikaterega srednješolca in študenta po zaključku formalnega izobraževanja to začne znova – v podjetju. Bi šlo tudi drugače? Vsekakor. Je tehnologija pravi odgovor? Mogoče. Tehnologija je predvsem orodje, da iz vajenca postane mojster, pa mora poskrbeti stari in izkušeni mojster. Toda kaj, ko danes mladi precej bolje obvladajo sodobno tehnologijo kot marsikateri učitelj in profesor. Kaj storiti? Tehnološko opismenjevati bo treba tudi pedagoške delavce …

Zakup člankov