Tehnološko gnano kmetijstvo

Inovacije v kmetijstvu so pomembnejše kot kadarkoli prej, vloga sodobne tehnologije pa vse večja.

Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi: od naraščajočih stroškov oskrbe in pomanjkanja delovne sile do sprememb v željah potrošnikov po večji preglednosti in trajnosti. Majhne kmetije in kmetijske korporacije vse bolj čutijo te izzive in iščejo rešitve. Podobno kot velja za druga področja in različne vrste industrije, se tudi kmetijstvo vse bolj opira na namensko razvito tehnologijo, v tem primeru t. i. AgTech.

Zakup člankov