Objavljeno: 25.11.2025 | Avtor: Miran Varga | Monitor December 2025

Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Medtem ko v nekaterih panogah že odstotek letne rasti pomeni izjemen uspeh, se v drugih spogledujejo s povsem neverjetnimi številkami. Celo v zavarovalništvu, ki med splošno javnostjo vsekakor velja za zrelo področje. In vendar bo tudi tu tehnologija pustila izjemen pečat ter poskrbela, da bomo priče novim zmagovalcem in poražencem. Sam bi vsekakor stavil na tehnološka podjetja, ki vstopajo v svet (po)zavarovanj, saj sem prepričan, da je pred njimi lepa prihodnost. Takšno jim namreč napoveduje tudi raziskava podjetja Precedence Research, ki ocenjuje, da bo panoga insurtech z letošnjih 26 milijard dolarjev v zgolj desetletju zrasla na okoli 610. Če vam gre matematika dobro od rok, ste lahko izračunali, da to pomeni kar 37-odstotno povprečno letno rast.

Zelo verjetno bo večina teh milijard zaobšla tradicionalne zavarovalnice. Zakaj? Medtem ko se te močno osredotočajo na klepetalne bote in avtomatizacijo procesov obravnave zahtevkov ob pomoči umetne inteligence, raziskave kažejo, da bi lahko spregledale pomembnejšo priložnost, in sicer uporabo digitalnih platform za dostop do prej nedosegljivih strank. Nove digitalne platforme in distribucijski kanali namreč tako zavarovalnicam kot njihovim tehnološkim tekmecem že ta hip omogočajo, da takoj dosežejo stranke z ustreznimi produkti, ki ponujajo kritje, prilagojeno posebnim trenutkom ali dogodkom. Samo pomislite, kdo jih uporablja in kako – kdo vam lahko danes ponudi zavarovanje fotoaparata zgolj za čas koncerta? Ali pa različno ceno zavarovanja za parkirano oziroma premikajoče se vozilo? Seveda to ni domača zavarovalnica. Ta na kaj takega zelo verjetno niti pomislila (še) ni.

Omenjene milijarde bodo predstavljala povsem drugačna zavarovanja, med katerimi bodo prednjačila mikro zavarovanja, vdelana zavarovanja in zavarovanja na zahtevo, ki jih prej ni bilo mogoče ekonomsko distribuirati (beri: ponuditi in pobrati). V preteklosti so namreč administrativni stroški prodaje in nudenja teh produktov presegali dobiček, ki bi ga ponudnik ustvaril s tovrstnimi zavarovanji. Nič več. Avtomatizacija in vgrajena distribucija sta popolnoma spremenili ekonomiko zavarovanj. Insurtech to vidi in razume.

V bistvu je neizkoriščenih zavarovalniških priložnosti za ponudnike naravnost ogromno. V PricewaterhouseCoopers so izračunali oziroma ocenili, da je letošnja globalna zavarovalna vrzel težka kar 1,86 bilijona dolarjev, pri čemer azijsko-pacifiška regija predstavlja skoraj polovico vseh nezavarovanih tveganj. Izziv pred ponudniki zavarovanj je očiten – svet ne potrebuje nujno boljših zavarovalnih produktov, čeprav so vse inovacije dobrodošle, temveč možnost dostopa do ustreznega kritja prav takrat, ko ga uporabniki potrebujejo.

Stvari se zato že premikajo v to smer. Prav insurtech podjetja veliko stavijo na vgrajena oziroma v izdelke in storitve vdelana zavarovanja. To najlažje opazite po porastu vezanih zavarovanj – že ob rezervaciji leta dobite možnost zavarovanja za primer odpovedi leta, ob najemu avtomobila je vsaj osnovno kritje skorajda nujno, na voljo pa je še vrsta doplačil, celo nakup novega mobilnega telefona danes spremlja vrsta zavarovanj – za celotno napravo ali zgolj zaslon ipd. Uporabniki smo torej že pripravljeni na nova zavarovanja in nove načine njihove distribucije. Bolj kot ponudniki. In to je pravi paradoks – plačali bi za obvladovanje tveganj, pa nam tega ne omogočijo.

